Nasce o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

A ex-BBB e influenciadora digital compartilhou as fotos do nascimento do bebê ao lado do músico em seu perfil nas redes sociais, agradecendo pelo carinho; ela e o filho Bento passam bem

Reprodução / Instagram @ carolpeixinho @thiaguinho/ Foto: @estudio_thalitacastanha 'Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria', escreveu Carol, em nome de Bento



Nasceu nesta sexta-feira (19), Bento, o primeiro filho do cantor Thiaguinho e de Carol Peixinho. A influenciadora digital e ex-BBB compartilhou as fotos do nascimento do bebê em seu perfil no Instagram, agradecendo pelo carinho e tranquilizando os fãs. Mãe e filho passam bem.

“Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria”, escreveu Carol, em nome de Bento. “Mamãe e eu estamos bem, e papai está radiante de felicidade! Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa. Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”

Carol e Thiaguinho anunciaram a gravidez em março deste ano, após três anos e meio juntos. Em junho, ela mostrou detalhes do quarto do bebê, que mistura temas marinhos e musicais. Ela chama o quarto de “fundo do mar musical”. Bento é o primeiro filho dos dois.

