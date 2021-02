Nego Di admite erros, pede desculpas à família de Arlindo Cruz e comenta polêmica com Bocardi

O humorista fez um longo pronunciamento de 25 minutos para contar sua visão de jogo dentro do confinamento e afirmou que está sendo ‘linchado’ pelo público

Reprodução/Globo Nego Di foi eliminado do BBB-21 com recorde de rejeição do público



O comediante Nego Di, eliminado do “BBB 21” com recorde de rejeição de 98,76%, publicou na tarde desta sexta-feira, 19, o seu posicionamento após deixar o confinamento. Em 25 minutos de vídeo, o ex-BBB admitiu os seus erros – dentro e fora da casa. “Muita coisa simplesmente passa despercebido, não chega nas pessoas. Eu errei e não excluo o meu erro. Eu escolhi o lado errado, e esse foi, talvez, um dos meus maiores erros”, disse o gaúcho. “Tentei seguir a intuição, errei muito, joguei errado, errei em escolhas, atitudes, posicionamentos. Fiz muita piada idiota. Só depois que saí pude perceber”, lamentou. Uma das atividades do participante que foi a mais condenada pelo público foi quando Nego Di vetou Lucas da Prova do Líder. Os dois tinham ganhado duas provas juntos: a Prova do Anjo e a do Líder. “Um grande erro que tive com o Lucas foi ter virado as costas para ele por não aguentar determinada situações e não ter conhecimento de outras”, afirmou.

O humorista disse que não foi manipulado pelos colegas, mas que se deixou manipular. “Quanto mais as pessoas ficam lá dentro, mais elas se afundam nos próprios erros”, analisou sobre o jogo. Nego Di, no entanto, afirmou estar de braços abertos para recepcionar qualquer participante que passe pela mesma situação que ele está enfrentando aqui fora. “Assim como eu fiquei devastado com o estado caótico que estava a minha vida pessoal, profissional, essas pessoas também vão ficar”, apontou. O ex-confinado revela que, quando pegou seu celular pela primeira vez no quarto de hotel, achou que sua vida tinha acabado. “Me arrependi de ter entrado no BBB. Fui julgado de maneira muito cruel. Não foi cancelamento, foi linchamento. Fui ameaçado de morte, minha mãe, a mãe do meu filho. Recebi mensagem dizendo que iam esquartejar meu filho. Fui julgado pior que um criminoso. Como se eu tivesse matado alguém”, desabafou.

Desculpas à família de Arlindo Cruz

Durante o pronunciamento, Nego Di se desculpou pela piada que fez com o sambista Arlindo Cruz quanto este estava se recuperando de um AVC. “Eu não me orgulho nem um pouco de ter feito. Estou aqui para pedir desculpas para a família do Arlindo pelas piadas que eu fiz. Na época, inclusive, eu já havia pedido desculpas, já tinha vindo até as redes sociais me retratar”, contou. O ex-BBB afirmou que percebeu, antes de entrar no BBB, que seu humor machucava as pessoas. Ele justificou que começou muito cedo na carreira, com 20 anos, e que, na época, não sabia muita coisa. Nego Di disse estar passando por um processo de desconstrução, mas entende caso a família de Arlindo Cruz queira prestar queixas. Sobre ter sido considerado um “inimigo do humor” ou um “comediante que não faz piada” para o público, o ex-participante rebateu: “Não tem clima para fazer humor. Quem é humorista sabe que a gente não é humorista o tempo todo.” “Preciso ter força para continuar. Preciso trabalhar, minha vontade de andar na rua e ser reconhecido. Poder tirar uma foto e fazer as pessoas sorrirem”, desabafou.

“Ameaça” a Rodrigo Bocardi

O jornalista Rodrigo Bocardi, em entrevista à rádio CBN, afirmou que foi ameaçado pelo comediante antes de sua entrada no programa.”Esse mesmo Nego Di, ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte, foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar”, contou Bocardi. O ex-BBB utilizou o vídeo para rebater a história. “Apareceu o jornalista que falou que ameacei ele. Não tem ameaça, eu cobrei ele de uma situação real que ele teve uma atitude extremamente racista com o rapaz. Eu cobrei mesmo. É o mínimo que posso fazer, estou lutando pela minha bandeira”, justificou.

Decepção com Marília Mendonça

No dia do resultado do paredão, a sertaneja Marília Mendonça preparou uma “festa pessoal” para comemorar a possível eliminação do participante. Nego Di ficou decepcionado com a atitude da cantora e de outros famosos. “Eu fiquei muito triste, porque vi artistas promovendo o meu cancelamento. Artistas grandes, inclusive, para a minha decepção, que eu sempre fui fã, que eu pedi ajuda. Eu só tive atenção desses artistas quando eu errei. Teve artista gigante fazendo praticamente uma festa de aniversário com balão, com meu nome, postando no feed, incitando um linchamento na rede social”, desabafou sem citar o nome de Marília.

Eu sou muito menor que todos os artistas que fizeram isso comigo. Que eles passem a usar essa força para ajudar as pessoas que estão atrás desse sonho, olhem os directs deles”, finalizou Nego Di sobre o assunto. A cantora, apesar de não ter sido citada diretamente, sentiu a indireta e se desculpou com o humorista. “Nego Di, me desculpa… É que como a gente já sabia que você ia sair, eu precisava desse biscoito. Estou sem fonte de renda e preciso de engajamento pra fazer uns publicidade”, justificou a cantora, que não está realizando shows por conta da pandemia. “De cancelada para cancelado: Dá pra superar. Todo mundo erra mesmo! É só a gente reconhecer e tentar acertar na próxima!”, aconselhou.

Confira o pronunciamento na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NEGO DI (@negodioficial)