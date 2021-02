BBB 21: Em disputa acirrada com Projota, Caio vence a Prova do Anjo

É a segunda vez consecutiva que o participante ganha o poder de imunizar outro brother; dessa vez, o fazendeiro deu o monstro para Thaís e Viih Tube

Reprodução/Rede Globo O participante Caio venceu a Prova do Anjo desta semana



Caio venceu, na tarde desta sexta-feira, 19, a Prova do Anjo do “BBB 21“ e poderá imunizar um brother no próximo domingo, 21. Como de costume, houve um sorteio para definir quem participaria da disputa e, desta vez, nove brothers lutaram pelo colar do anjo, sendo eles: Carla, Thaís, João, Pocah, Lumena, Projota, Rodolffo e Caio, além de Juliette, que recebeu o direito após ser vetada da Prova do Líder por Karol Conká. A atividade foi um quiz da Americanas. A cada rodada, produtos e cupons da loja apareciam no telão. Em seguida, Tiago Leifert fazia perguntas específicas para os brother. Quem acertasse cinco primeiro, seria o novo anjo.

Na sexta rodada de perguntas, Caio e Projota empataram, com cinco pontos cada. Para o desempate, o apresentador propôs um mata-mata. Na primeira pergunta, o fazendeiro e o rapper erraram. Na segunda, ambos acertaram. Foi só na nona rodada que Caio conseguiu pontuar mais que o adversário e ganhou a Prova do Anjo. É a segunda vez consecutiva que o participante ganha o poder de imunizar outro brother. Dessa vez, Caio deu o monstro para Thaís e Viih Tube. Após a derrota, Projota começou a chorar por ter hesitado em sua resposta. Da primeira vez, o cantor havia acertado, mas decidiu mudar o seu palpite. O artista teve que ser consolado pelo apresentador e recebeu apoio de Juliette. “P*rra, você mudou a resposta no último segundo. Foi por pouco, xará”, disse o apresentador. “Pode chorar. Mas saiba que elas estão orgulhosas de você”, consolou Juliette se referindo à esposa e à filha do cantor.

A vitória de Caio rendeu memes entre os internautas e entre os próprios participantes. “Waléria, dá um sorriso dessa vez, pelo amor de Deus”, brincou o adversário do fazendeiro na prova. Isso porque o último almoço do anjo não foi o que o brother esperava. Na refeição, o anjo pode convidar mais dois participantes para comemorem pratos feitos exclusivamente para o vencedor da atividade. Durante o almoço, o anjo da semana recebe um vídeo de seus familiares. Caio, que estava ansioso para ver a esposa, a filha e comer a receita de pequi da sua sogra, ficou cabisbaixo após a homenagem da família. Segundo ele, sua mulher, Waléria, estava estranha na gravação. “Ela não deu um sorriso”, lamentou. Os 30 segundos de vídeo foram suficientes para o melhor amigo de Rodolffo se convencer de que tinha algo de errado com a sua família. O brother nem comeu a refeição preparada exclusivamente para ele. Apesar de ser consolado pelo sertanejo e por Sarah, Caio cogitou sair do programa e só se demoveu da ideia depois de conversar com a psicóloga do programa. O episódio rendeu piadas no Twitter, confira:

A cara da Valéria mulher do Caio, o vídeo inteiro pra mostrar que tá tudo bem#bbb21 pic.twitter.com/YG08kbW6YO — Lôzinhah (@_pequenalo) February 19, 2021

A família do caio no próximo almoço do anjo

#provadoanjo #BBB21 S de sarah pic.twitter.com/XqYPRRCrRu — Simone (@sicrisrms) February 19, 2021