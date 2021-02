Luisa Mell sai em defesa de Nego Di: ‘Ninguém é de todo mau’

O comediante foi eliminado com 98,76% dos votos e foi ‘cancelado’ pelo público por seu comportamento no BBB 21

Reprodução/Instagram/LuisaMell e Reprodução/rede Globo A ativista Luisa Mell revelou mensagens antigas de Nego Di para defender o brother



A ativista Luisa Mell saiu em defesa do humorista Nego Di, eliminado do “BBB 21” com recorde de rejeição. Em suas redes sociais, Luisa anunciou que falaria sobre um assunto polêmico. “Quero falar uma coisa que vai surpreender muita gente, aliás todo mundo. Mas acho que a gente tem que ser justa e sincera o todo tempo. É sobre o Nego Di, assunto do momento”, iniciou a influencer. Em seguida, a apresentadora conta que, após muitas pessoas relatarem que sofreram ameaças do ex-Brother, ela foi checar em suas mensagens do Instagram para ver se tinha recebido algo do comediante. Para sua surpresa, Nego Di havia tecido elogios ao seu trabalho. “Bateu a curiosidade e fui lá olhar se ele tinha mandado alguma mensagem para mim. E não é que ele tinha mandado? Faz muito tempo e eu não tinha visto”, contou.

O ex-BBB afirmou que chorava com os stories de Luisa, que posta constantemente sobre animais que precisam de novos lares. O humorista, em duas ocasiões, ofereceu ajuda à apresentadora. A influencer afirmou que não conhece Nego Di e, assim como grande parte dos telespectadores do reality show, torcia pela sua saída, mas que o seu intuito era mostrar que “ninguém é de todo mau”. Nego Di foi eliminado com 98,76% dos votos e foi “cancelado” pelo público por seu comportamento na casa. “Sou contra esse massacre que as pessoas quero continuar fazendo com as pessoas que saem. Acho isso muito perigoso. Então, resolvi manifestar. Foi por acaso, gente. Não conheço ele. Achei essa mensagem e resolvi postar para que a gente repense”, argumentou.

Luisa revelou que chorou com a fala de Fiuk após a eliminação de Nego Di. Ao não ser eliminado por votação popular, o cantor afirmou que se sentiu amado pela primeira vez. A ativista, então, afirmou que é preciso ter cuidado ao falar sobre uma pessoa pública. Apesar de ser uma escolha dela se expor, Luisa ressalta que ainda são humanos e sensíveis. Ela disse que é favor de criticar, que se posiciona quando uma pessoa era, mas nunca no intuito de “massacrar” a pessoa pelo resto da vida.