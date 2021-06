Nego Di terá que apagar publicação em que acusa Hadson de ‘bater em mulher’

Atrito entre ex-participantes do ‘Big Brother Brasil’ foi parar na Justiça; audiência de reconciliação está marcada para o dia 2 de agosto

Reprodução/Instagram/Negodi Humorista tem 48 horas para apagar a publicação



O ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21’ Nego Di terá que apagar uma publicação na qual acusa o ex-participante do ‘BBB 20’ Hadson Nery de ‘bater em mulher’. A decisão foi tomada pela 11ª Vara do Juizado Especial Cível e determina que o comediante exclua a publicação das redes sociais dentro do prazo de 48 horas estabelecendo que, caso isso não aconteça, deverá ser aplicada uma multa de R$ 500 por dia até atingir o limite de R$ 10 mil. Entretanto, o processo continuará e tem uma audiência marcada para o dia 2 de agosto para tentar uma reconciliação entre Hadson, que quer indenização e alega ter sofrido danos morais, e Nego Di. A polêmica aconteceu após o comediante criticar a Globo após sua eliminação, quando Hadson o respondeu: “Para de falar do programa que te revelou. Tu era apenas um humorista que não faz ninguém rir. Dê graças a Deus por terem te escolhido. Tu não é a Karol, dá uma segurada”. Em seguida, Nego Di retrucou: “Não faço ninguém rir, mas nunca bati em mulher. Dá uma segurada machão”, afirmou o humorista.