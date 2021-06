Estreia da 4ª temporada de ‘Elite’ empolga fãs: ‘Perfeita’

Nossos episódios da série espanhola chegaram à Netflix nesta sexta-feira, 18, com novos personagens

Divulgação/Netflix/12.04.2021 Nova temporada de 'Elite' está sendo elogiada nas redes sociais



A 4ª temporada de “Elite” mal estreou e já está sendo muito comentada nas redes sociais. Os novos episódios da série espanhola foram disponibilizados pela Netflix nesta sexta-feira, 18, e já teve gente que maratonou. Uma das principais novidades da trama são os novos personagens, sendo um deles Benjamín Blanco, novo diretor da elitizada escola Las Encinas interpretado pelo ator Diego Martín. Benjamín é CEO de uma empresa de tecnologia e matricula no colégio seus três mimados filhos, que são interpretados pelos atores Carla Díaz, Manu Rios e Marina Cariddi. Outro aluno novato é Phillippe von Triesenberg, vivido por Pol Granch, que é membro da família real espanhola. Os fãs que maratonaram a nova temporada estão elogiando os novos episódios. O que também está chamando atenção são as cenas quentes. “A única coisa que eu tenho a dizer sobre a temporada é que está perfeita”, comentou um seguidor no Twitter. “Eu amei essa temporada, foi perfeita”, escreveu outro. “A temporada está legal e tal, mas estou cada vez mais encucada com os acontecimentos”, acrescentou mais um. Antes mesmo da 4ª temporada estrear, a Netflix já tinha confirmado a 5ª e “Elite” se tornou uma das poucas séries da Netflix com mais de três temporadas.

A única coisa que eu tenho a dizer sobre a Temporada que ta PERFEITA🤤❤..#elite pic.twitter.com/94vKHT9ynN — Pablo (@pablohenriii11) June 18, 2021

EU AMEI ESSA TEMPORADA AAAAAAAAA FOI PERFEITA — 𝖘𝖔𝖘𝖔 ◟̽◞̽ elite spoilers (@lwtsbrave91) June 18, 2021

quarta temporada de elite saiu, não contém comigo pra nada, sextou — bruninha (@BruninhaBoba) June 18, 2021

a temporada tá legal e tal mas tô cada vez mais encucada com os acontecimentos — 𝒗𝒊𝒗𝒊ッ♡'𝗌 𝗷𝘂𝗷𝘂 tá assistindo elite (@kccgillespie) June 18, 2021