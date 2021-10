Nego do Borel é encontrado com duas mulheres em motel do Rio de Janeiro, diz polícia

Segundo Delegacia de Descoberta de Paradeiros, cantor estava há 12 horas em estabelecimento da Vila Isabel; ele era procurado desde a segunda-feira, 4

Reprodução/Instagram/negodoborel/30.09.2021 Nego do Borel foi expulso de A Fazenda 13 na segunda semana de jogo



A polícia do Rio de Janeiro encontrou nesta terça-feira, 5, o cantor Nego do Borel, considerado desaparecido desde a última segunda-feira, 4, após a mãe dele, Roseli Viana, abrir um boletim de ocorrência denunciando o desaparecimento do filho em uma delegacia do Recreio dos Bandeirantes. Segundo a PCERJ, Leno Maycon Viana estava há 12 horas em um motel no bairro da Vila Isabel, na Zona Norte da capital, junto a duas mulheres que não foram identificadas. Nego teria começado a demonstrar um comportamento depressivo, segundo ele mesmo expôs nas redes sociais, após ser expulso de “A Fazenda 13” por quebrar um dos regulamentos do reality. O público começou a acusar o funkeiro de assédio após ele se envolver com Dayane Mello em uma ocasião em que a modelo estava bêbada. Nego, que está sendo acusado na Justiça de violência doméstica por suas ex-namoradas, entrou no reality para tentar limpar sua imagem, mas acabou saindo na segunda semana. A assessoria de imprensa do cantor foi procurada pela Jovem Pan, mas não se pronunciou sobre o caso até o momento. A mãe dele, que tinha usado as redes sociais nesta terça para pedir orações e relembrar o desaparecimento do filho, também não se pronunciou.