Mãe de Nego do Borel pede orações para o cantor: ’24 horas e ele não apareceu’

Ainda não há informações oficiais sobre o paradeiro do funkeiro e polícia continua investigando

Reprodução/Instagram/roselivianapereiraofc/05.10.2021 Roseli Viana, mãe de Nego do Borel, culpou os 'juízes da internet' pelo desaparecimento do filho



Mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana fez um apelo nas redes sociais, pois ainda não tem notícias do filho, que desapareceu pouco antes do meio-dia da última segunda-feira, 4. “Daqui a pouco vai dar 24 horas e ele não apareceu, o telefone está dando desligado. Peço a ajuda de vocês para orarem por ele independente da crença de cada um de vocês, por favor”, escreveu Roseli nos stories do Instagram na manhã desta terça-feira, 5. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Nego informou que ainda não há informações oficiais sobre o paradeiro do cantor. Ele saiu de carro sozinho e sua artista tentou impedi-lo. Horas após o desaparecimento, Roseli abriu um boletim de ocorrência na Delegacia Policial do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Antes dos pedidos de orações, a mãe de Nego fez um desabafo sobre o “cancelamento” que o filho vem enfrentando nas redes sociais: “Os juízes da internet estão matando as pessoas. Os iGs e páginas de fofocas também são responsáveis diretamente por isso. Promovem o ódio gratuito com textos tendenciosos atacando indiretamente as pessoas. Depois, quando acontece o pior, querem ficar fazendo mil postagens para ganhar biscoito, igual aconteceu com o [MC] Kevin”. Nego começou a demonstrar um comportamento depressivo, segundo ele mesmo expôs nas redes sociais, após ser expulso de “A Fazenda 13” por quebrar um dos regulamentos do reality. O público começou a acusar o funkeiro de assédio após ele se envolver com Dayane Mello em uma ocasião em que a modelo estava bêbada. Nego, que está sendo acusado na Justiça de violência doméstica por suas ex-namoradas, entrou no reality para tentar limpar sua imagem, mas acabou saindo na segunda semana.