Rafa Kalimann se desespera após sumiço de sua cachorra: ‘Achei que ia surtar’

Reprodução/Instagram/Rafa Kalimann Cachorra foi encontrada duas horas após a influencer pedir ajuda aos seguidores



Rafa Kalimann usou suas redes sociais nesta terça-feira, 2, para pedir ajuda aos fãs na busca pela sua cachorra, Angel, que desapareceu em Goiânia. A influencer, que está passando uma temporada em Nova York, ficou desesperada com o sumiço do animal. “A Angel sumiu! Por tudo que existe de mais sagrado nesta terra, se vocês encontrarem, se vocês tiverem visto, me ajudem”, escreveu a ex-BBB. Segundo a influencer, a sua cachorra da raça Spitz Alemão sumiu no bairro Jardim América, em Goiânia. “Alguém a pegou perto do ‘Simbora'”, relatou a apresentadora em referência a um restaurante da cidade.

Duas horas após o pedido de ajuda, Rafa apareceu em seus stories comunicando que a cachorra havia sido encontrada. “Encontraram a Angel, graças a Deus. Eu quero só agradecer vocês pela ajuda, de coração. De verdade mesmo”, disse a global. “Eu achei que ia surtar aqui hoje”, desabafou a influenciadora, que estava andando no SoHo, um bairro de Nova York. Rafa se mudou para os Estados Unidos para estudar teatro e para aprimorar o seu inglês.