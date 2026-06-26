Neta de Carlos Alberto de Nóbrega celebra recuperação após cirurgia contra câncer de mama

Bruna Furlan, neta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, compartilhou nesta sexta-feira (26) com os seus seguidores, nas redes sociais, os avanços em sua recuperação após o tratamento contra o câncer de mama. Cerca de um mês depois de passar por uma mastectomia com reconstrução das mamas, a influenciadora relatou que voltou a realizar tarefas cotidianas e disse estar retomando, aos poucos, sua rotina.

Diagnosticada em 2025 com um carcinoma mamário invasivo com metástase óssea, Bruna já concluiu as sessões de quimioterapia e se prepara para iniciar a radioterapia. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela comemorou ter conseguido lavar o próprio cabelo pela primeira vez desde a cirurgia. Segundo explicou, a limitação dos movimentos dos braços impedia que realizasse a atividade sozinha durante o período de recuperação.

A influenciadora também contou que voltou a se depilar após perceber o crescimento dos pelos, que haviam caído em decorrência da quimioterapia. Ela explicou que o tratamento afeta células de rápida reprodução, provocando a queda de cabelos, sobrancelhas, cílios e outros pelos do corpo.

Bruna revelou ainda que recebeu alta com diversas restrições impostas no pós-operatório. De acordo com ela, já pode levantar os braços normalmente, deixou de usar o sutiã cirúrgico e percebe que os efeitos da quimioterapia estão diminuindo. “Está voltando o senso de normalidade”, afirmou.