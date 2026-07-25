Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de vesícula
Roberto Carlos recebeu alta do hospital em que estava internado após passar por uma cirurgia de vesícula. O cantor foi liberado na última sexta-feira (24).
“A cirurgia foi um sucesso, ele já está em casa seguindo todo o protocolo médico para recuperação. A agenda de shows segue como confirmada”, informou seu assessor, Maurício Aires, ao Estadão.
A operação foi agendada com antecedência e divulgada ao público na última quarta-feira (22). Roberto Carlos fez uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia.
Suas próximas apresentações estão previstas para daqui a cerca de três semanas. Confira abaixo:
- 15/08 – Rio de Janeiro (RJ)
- 16/08 – Rio de Janeiro (RJ)
- 22/08 – São Paulo (SP)
- 23/08 – São Paulo (SP)
- 19/09 – São Paulo (SP)
- 24/10 – Campinas (SP)
- 06/12 – Navio Roberto Carlos (Alto Mar)