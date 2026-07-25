Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de vesícula

O cantor retorna aos palcos em meados de agosto com show no Rio de Janeiro

Assessor de Roberto Carlos informou que a cirurgia 'foi um sucesso'

Roberto Carlos recebeu alta do hospital em que estava internado após passar por uma cirurgia de vesícula. O cantor foi liberado na última sexta-feira (24).

“A cirurgia foi um sucesso, ele já está em casa seguindo todo o protocolo médico para recuperação. A agenda de shows segue como confirmada”, informou seu assessor, Maurício Aires, ao Estadão.

A operação foi agendada com antecedência e divulgada ao público na última quarta-feira (22). Roberto Carlos fez uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia.

Suas próximas apresentações estão previstas para daqui a cerca de três semanas. Confira abaixo: