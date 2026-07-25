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Famosos

Roberto Carlos recebe alta após cirurgia de vesícula

O cantor retorna aos palcos em meados de agosto com show no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

Roberto Carlos
Assessor de Roberto Carlos informou que a cirurgia 'foi um sucesso' MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Roberto Carlos recebeu alta do hospital em que estava internado após passar por uma cirurgia de vesícula. O cantor foi liberado na última sexta-feira (24).

“A cirurgia foi um sucesso, ele já está em casa seguindo todo o protocolo médico para recuperação. A agenda de shows segue como confirmada”, informou seu assessor, Maurício Aires, ao Estadão.

A operação foi agendada com antecedência e divulgada ao público na última quarta-feira (22). Roberto Carlos fez uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia.

Suas próximas apresentações estão previstas para daqui a cerca de três semanas. Confira abaixo:

  • 15/08 – Rio de Janeiro (RJ)
  • 16/08 – Rio de Janeiro (RJ)
  • 22/08 – São Paulo (SP)
  • 23/08 – São Paulo (SP)
  • 19/09 – São Paulo (SP)
  • 24/10 – Campinas (SP)
  • 06/12 – Navio Roberto Carlos (Alto Mar)