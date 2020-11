Marcos Mion revela se tem participante favorito em ‘A Fazenda 12’

Apresentador disse que é uma ‘honra’ apresentar o reality show mais comentado do Brasil no momento e que se sente um ‘paizão’ dos participantes

Divulgação/Record TV Marcos Mion comanda 'A Fazenda' desde 2018



A Record prometeu e está fazendo uma edição histórica de “A Fazenda”. Comentado em todo o país, o reality show todos os dias está entre os assuntos mais comentados das redes sociais e o responsável por comandar a 12ª edição da atração é Marcos Mion. O apresentador, de 41 anos, conseguiu imprimir a sua personalidade no programa, que assumiu em 2018 e já foi apresentado por Britto Jr e Roberto Justos, e tem agradado o público popularizando termos como “fogo no feno”, “fazendola” e “eliminight”. Em entrevista à Jovem Pan, Mion disse que é uma “honra” estar à frente desse sucesso. “É uma sensação muito incrível fazer parte da história da TV, mas mesmo que não fosse o programa mais comentado do Brasil e da internet, eu apresentaria da mesma forma, porque eu amo esse jogo e amo esse programa”, afirmou.

Assim que “A Fazenda 12” estreou, muitos telespectadores reclamaram do fato de ter poucos participantes que realmente eram conhecidos do grande público, mas isso não impediu o reality de cair nas graças do público. “Essa edição juntou alguns elementos. A pandemia e o elenco são alguns deles, mas acima de tudo, acredito que o comprometimento da equipe é o grande diferencial”, disse o apresentador. Mion está precisando lidar muita pressão dos telespectadores nessa edição, mas preferiu não comentar as polêmicas do reality, como o erro de contagem na Prova do Fazendeiro que resultou no cancelamento da roça que eliminou Victória.

Devido à pandemia causada pela Covid-19, Mion também precisa ficar afastado fisicamente dos participantes dessa edição, mas isso não o impediu que criar laços com os peões. “Não tenho favorito. Me sinto meio paizão de todos. Sorrio, sofro, danço nas festas, fico feliz, nervoso, com medo e angustiado com cada um deles. Admiro muito todos os participantes, pois essa entrega não é fácil. Torço para todos de forma igual e imparcial”, afirmou o apresentador. “A Fazenda 12” segue a todo favor e a grande final está marcada para o dia 17 de dezembro.