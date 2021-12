Noah Schnapp, de Stranger Things, tem reação fofa ao descobrir que foi aceito na Universidade; assista

O ator que interpreta Wil entrou para a Ivy League, uma das faculdades mais concorridas dos EUA

Reprodução/ TikTok Noah comemorou com a família a aprovação na universidade



Noah Schnapp, o Will de ‘Stranger Things‘, foi aceito na Universidade da Pensilvânia e teve reação fofa divulgada no Tik Tok. O ator de 17 anos filmou o momento em que abre o e-mail de admissão na prestigiada Ivy League, onde apenas 8,07% dos candidatos são aprovados. No vídeo aparecem os pais de Noah e sua irmã gêmea, Chloe. Ao lerem a notícia toda família Schnapp pula e grita de alegria. O ator não disse em qual curso irá ingressar, mas estava com um moletom da escola de negócios da faculdade. A Wharton School da Universidade da Pensilvânia é uma das mais concorridas dos EUA. Em seis horas do vídeo divulgado, mais de 9 milhões de pessoas assistiram.

Assista ao vídeo: