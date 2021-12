Silvio Santos recebe visita de Bolsonaro e de ministros do atual governo

Fábio Faria, ministro das Comunicações e genro do apresentador, disse que eles foram parabenizar o dono do SBT, que completou 91 anos esta semana

O apresentador Silvio Santos recebeu em sua casa na última quarta-feira, 15, a visita do presidente Jair Bolsonaro, que estava apanhando de alguns ministros do seu governo. O registro desse encontro foi feito pelo ministro das Comunicações Fábio Faria, que é casado desde 2017 com a apresentadora Patrícia Abravanel, uma das filhas do dono do SBT. Além de Fábio, estavam presentes os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Bruno Bianco, da Cidadania, Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. Nas redes sociais, o genro de Silvio disse que eles foram parabenizar o apresentador, que fez aniversário no último dia 12 de dezembro: “Fui com o presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros abraçar o maior ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que acabou de completar 91 anos. Parabéns e vida longa ao nosso SS”. O comunicador está afastado do SBT desde agosto, quando testou positivo para a Covid-19. Ele chegou a ser internado, mas se recusou a ficar no hospital e seguiu seu tratamento em casa. Desde então, o programa dominical de Silvio está sendo comandado por Patrícia. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador vai tirar férias com a família e deve retornar à emissora em março do ano que vem.