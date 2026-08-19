O que é pielonefrite? Entenda doença revelada por Bianca Andrade

A pielonefrite é uma infecção bacteriana de um ou dos dois rins, segundo o Manual MSD. Na maioria dos casos, as bactérias chegam aos rins depois de percorrer o trato urinário.

A influenciadora Bianca Andrade revelou que foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção que atinge um ou os dois rins. Em suas redes sociais, a influencer contou que o quadro começou como uma infecção urinária e evoluiu sem que ela percebesse os sinais mais conhecidos do problema.

A empresária havia anunciado sua internação no sábado (15), mas ainda não tinha informado o diagnóstico. Posteriormente, relatou nas redes sociais que procurou atendimento após apresentar febre e sentir dor nas costas. “O que eu tive se chama pielonefrite. O que que é isso? Eu tive uma infecção urinária. Essa infecção urinária não teve muitos sintomas, foi pro rim. Quando foi pro rim, eu senti uma dor no rim, tipo, os sintomas são muito baixos, por isso que é muito perigoso”, contou.

Segundo Bianca, ela não apresentou inicialmente sintomas como dor ou ardência ao urinar. A febre acabou sendo determinante para que decidisse ir ao hospital. “E a minha sorte, entre aspas, foi que eu tive febre. Porque tem mulheres que não chega a ter febre. […] Se eu não tivesse tido febre, eu não teria ido para o hospital”, afirmou.

O que é pielonefrite?

A pielonefrite é uma infecção bacteriana de um ou dos dois rins, segundo o Manual MSD. Na maioria dos casos, as bactérias chegam aos rins depois de percorrer o trato urinário: passam pela uretra, alcançam a bexiga e podem subir pelos ureteres até os rins.

A doença é, portanto, diferente da cistite. Enquanto a cistite corresponde à infecção da bexiga, a pielonefrite envolve os rins e é classificada como uma infecção do trato urinário superior. A bactéria Escherichia coli (E. coli), normalmente encontrada no intestino, responde por aproximadamente 80% dos casos de pielonefrite entre pessoas que não estão internadas ou vivem em instituições de longa permanência, ainda conforme o manual.

Algumas condições podem facilitar a chegada das bactérias aos rins. Entre elas estão obstruções no fluxo da urina, cálculos renais, alterações estruturais do trato urinário e refluxo da urina da bexiga em direção aos ureteres. A pielonefrite também é mais frequente em mulheres.

Quais são os sintomas?

Os sinais costumam surgir de forma repentina. Febre, calafrios e dor na região lombar ou nas laterais das costas estão entre as manifestações mais características. Náuseas, vômitos e dor abdominal também podem ocorrer.

Nem todos os pacientes, porém, apresentam os sintomas normalmente associados a uma infecção urinária. Segundo o Manual MSD, aproximadamente 30% das pessoas com pielonefrite também apresentam manifestações de cistite, como vontade frequente de urinar e dor durante a micção.

Em quadros graves, a infecção renal pode atingir a corrente sanguínea e provocar sepse. O Manual aponta que infecções nos rins podem causar sintomas sistêmicos e evoluir para esse quadro. Bianca também abordou esse risco ao explicar por que decidiu tornar público o diagnóstico.

“Qual que é o perigo disso? Por que que eu brinquei, né, que eu quase virei foto em preto e branco… Porque é muito grave. Essa bactéria que veio da minha infecção urinária e foi pro rim, ela pode ir pra corrente sanguínea. Se ela for pra corrente sanguínea, é infecção generalizada”, relatou.