Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt retira sobrenome do pai

Com a decisão, o nome da jovem de 21 anos passou de Zahara Marley Jolie-Pitt para Zahara Marley Jolie

Zahara Marley Jolie, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, retirou oficialmente o sobrenome do pai. O pedido de alteração foi aprovado pela Justiça de Los Angeles nesta segunda-feira (28), mais de dois meses depois de a jovem anunciar publicamente a intenção de fazer a mudança.

Com a decisão, o nome da jovem de 21 anos passou de Zahara Marley Jolie-Pitt para Zahara Marley Jolie. A autorização foi concedida pelo Tribunal Superior de Los Angeles, durante uma audiência no Tribunal Stanley Mosk. Zahara já usava o nome sem o sobrenome do pai

A intenção de retirar Pitt do nome havia sido anunciada por Zahara em junho, por meio de avisos publicados no Los Angeles Daily Journal. As publicações faziam parte do procedimento para permitir que terceiros apresentassem eventuais objeções antes da audiência.

Apesar de a mudança ainda não ter sido oficializada, Zahara já utilizava publicamente o nome Zahara Marley Jolie. Em maio, ela foi apresentada dessa maneira durante a cerimônia de formatura na faculdade.

Outros filhos também deixaram de usar Pitt

De acordo com o Page Six, Maddox, de 25 anos, também retirou oficialmente Pitt do nome no início de setembro.

Shiloh, de 20 anos, mudou legalmente o nome para Shiloh Jolie em 2024, quando completou 18 anos. Vivienne, de 18, tomou providências para retirar o sobrenome do pai e já utilizava “Vivienne Jolie” nos créditos da produção da Broadway de The Outsiders, da qual participou ao lado da mãe.

Knox, irmão gêmeo de Vivienne, também deixou de usar Pitt no diploma do ensino médio. Já Pax, de 22 anos, mantém uma relação mais próxima com a família de Pitt, embora informações publicadas pelo jornal apontem que ele teria pouco contato com o pai.

Angelina Jolie e Brad Pitt travam disputa judicial

A decisão envolvendo o nome de Zahara ocorre enquanto Angelina Jolie e Brad Pitt seguem envolvidos em uma disputa judicial iniciada após a separação.

Angelina pediu o divórcio em setembro de 2016, depois de dois anos de casamento. Os dois foram declarados legalmente solteiros em 2019, mas o processo de divórcio só foi finalizado em dezembro de 2024, após oito anos de disputas judiciais.

Em 2022, Angelina acusou Pitt de agressão e comportamento abusivo durante um voo realizado pelo ex-casal. As alegações fazem parte do histórico de conflitos entre os dois, que também envolve a disputa pelo Château Miraval, propriedade adquirida durante o relacionamento, na França.

Mais recentemente, um juiz do Tribunal Superior de Los Angeles rejeitou um pedido apresentado por Pitt relacionado à venda da participação de Angelina na vinícola Miraval, segundo informações do Page Six.

O ator havia solicitado acesso a e-mails privados relacionados à negociação de 2021, mas o tribunal considerou que as comunicações estavam protegidas por privilégio legal.

Na semana passada, Angelina vendeu sua mansão em Los Angeles por R$ 128 milhões e afirmou que pretende passar mais tempo no Camboja.