Netinho é internado após retorno do câncer; artistas mandam mensagens de apoio

Artista foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em março de 2025.

Segundo a assessoria, Netinho decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para se dedicar à recuperação

O cantor Netinho, de 59 anos, foi internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, após o retorno de um linfoma não Hodgkin. A informação foi divulgada pela equipe de comunicação do artista na quarta-feira (30), por meio das redes sociais.

Segundo a assessoria, Netinho decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para se dedicar à recuperação. Novas informações sobre o estado de saúde do cantor serão divulgadas conforme houver atualizações sobre a resposta ao tratamento.

“Neste momento delicado, o artista decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para concentrar todas as suas energias no tratamento e na busca pela recuperação”, informou a equipe. A publicação recebeu mensagens de apoio de fãs e artistas, que desejaram a melhora do cantor.

“Que você fique bem logo, querido”, escreveu Eliana. “Orando por você!”, comentou Claudia Leitte.

Retorno do câncer

Netinho foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em março de 2025. Durante o primeiro tratamento, o cantor passou a compartilhar relatos frequentes sobre o processo de recuperação nas redes sociais.

Em junho deste ano, ele informou que havia recebido alta médica após o tratamento. A doença havia entrado em remissão em 2025.

Em maio de 2026, no entanto, o artista revelou que o câncer havia retornado e que a nova manifestação era mais agressiva. Na ocasião, afirmou que continuaria compartilhando a experiência com os seguidores.

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que pode atingir diferentes partes do organismo, fazendo com que os sinais e sintomas variem de acordo com a região afetada.