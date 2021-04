Mãe de Gilberto, do ‘BBB 21’, fala sobre ameaças de morte que a família recebeu: ‘Desespero’

Jacira Santana falou que quer que o filho siga no reality e que nunca o viu tão solto e espontâneo

Reprodução/Instagram/jacira.santanna Jacira Santana falou que a família recebeu ameaças até pelo WhatsApp



Jacira Santana, mãe de Gilberto do “BBB 21”, contou que não está sendo fácil acompanhar o filho no reality, pois sofre junto com ele, tanto que há algumas semanas, Jacira chegou a pedir para que Gil fosse eliminado. No “Encontro” desta quinta-feira, 1, ela explicou que a família estava sendo ameaçada. “Ele estava sofrendo lá dentro e eu e minhas filhas chegamos a receber ameaças, as pessoas estavam muito duras com a gente nas redes sociais. Chegaram a mandar mensagens no WhatsApp com ameaças de espancar ele, de matar ele e me matar. Então, se era para ele estar daquele jeito lá dentro e a gente sofrendo aqui fora, pensei em pedir para ele sair, mas aquilo foi um momento de desespero. Agora, quero que ele fique até a final.”

Gilberto tem enfrentado um momento difícil na casa, pois Sarah, sua maior parceira no jogo, foi eliminada. Quando a sister deixou o jogo, o doutorando em economia se desesperou. “Quando ele se apega, ele se apega mesmo. Ele estava se sentindo culpado, eu sofri muito, queria estar perto dele”, comentou a mãe do pernambucano, que aproveitou a oportunidade para elogiar Sarah e dizer que não sabe o que motivou a saída dela. “Eu não consigo enxergar tanta coisa negativa nela. Acho Sarah maravilhosa.” O que Jacira tem notado é que o filho está muito mais solto desde que entrou no “BBB 21”. “Ele está muito espontâneo, aqui em casa ele era um pouco sério. Moramos nós dois juntos e talvez ele tinha medo, vergonha, eu não sei. Às vezes dançava, cantava as óperas dele, mas sempre um pouco ponderado. Bebida nem pensar, eu até queria beber minha cervejinha e ele falava que não. Explosivo ele é, mas lá isso está ainda maior”, comentou.

A mãe de Gil contou que ele foi uma criança mais quieta, que vivia estudando e tinha poucos amigos. “Acho que ele queria ser assim a vida toda, mas talvez não teve a oportunidade que o programa deu para ele. [Gilberto] teve a oportunidade de mostrar quem ele realmente é. Meu filho é coração, é intenso”, declarou Jacira. Dentro do “BBB 21”, Gil já deu várias declarações de que foi muito difícil para ele se assumir homossexual, principalmente porque fazia parte de uma igreja evangélica. Tanto Juliette quando Camilla de Lucas já tiveram conversas com o brother o incentivando a ser quem realmente é, sem medo de julgamentos.