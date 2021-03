Fora do ‘BBB 21’, Sarah diz que não sabe como ficará com sua relação com Rodolffo

A nona participante a deixar o programa também falou sobre as desconfianças que teve de Juliette e os polêmicos comentários que fez sobre a pandemia dentro do reality

Sarah esteve no pódio de muita gente que acompanha o “BBB 21”, mas a sister se perdeu no jogo e acabou sendo eliminada do reality. Na manhã desta quarta-feira, 31, a consultora de marketing participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e disse que “errou tentando acertar”. “Tudo o que eu pensei ali era o que eu estava sentindo. Infelizmente, eu julguei e desconfiei da pessoa errada e hoje eu vejo isso”, afirmou a eliminada citando o rompimento que teve com Juliette no jogo. Durante o papo, Sarah disse que o momento mais tenso para ela foi a conversa que teve com Rodolffo, na qual não contou para o sertanejo que Gilberto pretendia indicá-lo ao paredão.

A sister deixou claro que se decepcionou Rodolffo e deu a entender que não sabe se eles vão se entender quando o cantor deixar o “BBB 21”. “Ainda estou chateada”, afirmou. “Não me arrependo mesmo [do que eu fiz], o Gil estava do meu lado o tempo todo. Eu não traí ele, eu estava sofrendo muito.” Para Sarah, o cantor só se aproximou dela quando ela voltou do segundo paredão, pois achou que ela era forte e também porque pessoas próximas a ele estavam saindo. “Naquele momento, eu achava que era real.” A nona participante a deixar o jogo falou que gostava mesmo era do Caio, pois achava que o Roldolffo era um jogador. “O voto do Caio me decepcionou muito”, enfatizou. Antes de ser eliminada, Sarah chegou a ter uma conversa com o sertanejo, mas disse que sabia que não eles não se resolveriam. “Fui conversar com ele por educação, eu sabia que a gente não ia se resolver porque eu estava muito chateada.”

Com sua saída, Sarah acredita que Gil vai se acertar com Juliette e disse torce por isso. Ao rever o momento em que pediu para o amigo se afastar da paraibana, a ex-BBB disse que não se arrepende, pois Juliette tinha falando que ia votar em Gil e ela queria proteger o doutorando em economia. A consultora de marketing também comentou que continua achando que Juliette coloca sua história de vida em evidência no jogo. “Tudo o que a gente falava, ela dava um jeito de rodear para falar dela, de dar um exemplo da vida dela. Pode ser o jeito dela, mas dentro de um jogo a gente desconfia de tudo. Posso ter sido errada. Eu julguei ela, mas eu devia ter desconfiado de outras pessoas.” Sarah também foi questionada sobre os comentários que fez minimizando a pandemia dentro do “BBB 21” e respondeu: “A única que posso fazer é pedir desculpas. Pedi desculpas para as vítimas e para as famílias das vítimas. Os lugares que eu fui foram festas regulamentadas, mas isso não tira meu erro”.