Palmirinha precisa ser internada em UTI após passar mal em São Paulo

Culinarista estava vomitando e a família decidiu levá-la ao pronto-socorro; exames indicam baixa de sódio no sangue

Reprodução/Instagram/vovopalmirinha Palmirinha está internada com baixa de sódio no sangue



A culinarista Palmirina Onofre, de 89 anos, está internada no Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo. A assessoria de imprensa da ex- apresentadora da Gazeta comunicou à Jovem Pan que ela passou mal na última terça-feira, 1, e começou a vomitar, por conta disso, a família decidiu levá-la ao hospital. “Os primeiros exames diagnosticaram baixa de sódio no sangue e por precaução a recomendação da geriatra dela, Dra. Patricia Alarcon, foi a internação na UTI para que seja feita essa reposição de sódio”, afirmou a assessoria. O boletim médico com informações mais detalhadas ainda não foi divulgado. Palmirinha chegou a ser internada em outubro deste ano no mesmo hospital por causa de uma infecção urinária.