Palmirinha será velada nesta segunda-feira, no Cemitério do Morumby, e terá enterro restrito

Velório será aberto ao público durante duas horas, das 11 às 13h; apresentadora morreu neste domingo, 7, aos 91 anos, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos

Reprodução/Instagram/@vovopalmirinha Palmirinha morreu neste domingo, 7, aos 91 anos



A apresentadora Palmirinha, que morreu neste domingo, 7, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos, será velada na segunda-feira, 8, no Cemitério do Morumby, informou a conta oficial da cozinheira nas redes sociais. O velório começará às 9h e vai até às 17h. O público terá acesso e a chance de se despedir de Palmeirinha pela última vez, porém apenas por duas horas, entre às 11h e 13h. Em comunicado, também foi informado que o sepultamento será restrito a família e amigos. “Agradecemos o carinho de todos neste momento tão difícil”, escreveram. Palmirinha estreou na televisão em 1994, aos 63 anos, quando apareceu em uma reportagem do programa comandado por Silvia Popovic, na Band. Lá, chamou a atenção de Ana Maria Braga, que a convidou para uma participação no “Note e Anote”, da Record — que posteriormente virou um quadro. Em 1999, foi chamada para apresentar o “TV Culinária”, na TV Gazeta, sua casa por 11 anos. Entre 2012 e 2015, comandou o “Programa da Palmirinha” no canal Bem Simples/Fox Life. Seu último trabalho na TV foi em 2019, como jurada do reality “Chef ao Pé do Ouvido”. Ela deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos. A morte da apresentadora gerou comoção nas redes sociais, vários famosos fizeram questão de prestar homenagens.