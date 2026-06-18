Mata-mata da Copa do Mundo: entenda como funciona a próxima fase do mundial

A Copa do Mundo de 2026 é a primeira da história a contar com a participação de 48 seleções. O grande número de nações levou a Fifa, entidade organizadora do evento, a reformular completamente a fase eliminatória. Após a fase de grupos, avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados, totalizando 32 equipes classificadas para a segunda fase.

Critérios para avançar

A principal novidade é a criação dos 16-avos de final, etapa inédita que antecede as oitavas de final. Com isso, a seleção campeã precisará disputar oito partidas ao longo do torneio, uma a mais do que nas edições anteriores. O mesmo número de jogos poderá ser alcançado pelas equipes derrotadas nas semifinais, já que a disputa pelo terceiro lugar foi mantida pela Fifa.

Para definir os classificados na fase de grupos, cada vitória vale três pontos, o empate rende um ponto e a derrota não soma pontuação. Em caso de igualdade de pontos, os critérios de desempate serão, nesta ordem: confronto direto, saldo de gols e número de gols marcados. Se a igualdade persistir, esses critérios serão reaplicados apenas entre as seleções envolvidas. Em seguida entram os critérios disciplinares, considerando cartões amarelos e vermelhos, enquanto a posição no ranking da Fifa aparece como último desempate possível.

Já para determinar os oito melhores terceiros colocados, a Fifa utilizará uma classificação geral baseada em pontos conquistados, saldo de gols, gols marcados, disciplina (cartões) e, por fim, o ranking da entidade.

Mata-mata

Na 2ª fase do torneio, de caráter eliminatório, seleções que se enfrentaram na fase de grupos não poderão se reencontrar nos 16-avos de final. A Fifa também distribuiu as equipes pelas chaves considerando o ranking mundial. As quatro seleções mais bem posicionadas — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — foram colocadas em lados opostos do chaveamento de forma alternada para evitar confrontos precoces entre as favoritas.

Todos os confrontos eliminatórios serão disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.

O regulamento disciplinar também sofreu ajustes, o que altera a dinâmica das penalidades que os jogadores podem sofrer durante as partidas. Dois cartões amarelos recebidos em jogos diferentes resultam em suspensão automática no jogo seguinte. Um cartão amarelo isolado recebido na fase de grupos não é carregado para o mata-mata, mas suspensões decorrentes de cartão vermelho permanecem válidas. Além disso, os cartões amarelos acumulados são zerados antes das semifinais.

Quando começa?

A última rodada da fase de grupos será disputada em 27 de junho de 2026. Os 16-avos de final ocorrerão entre 28 de junho e 3 de julho, seguidos pelas oitavas de final, de 4 a 7 de julho. As quartas de final serão disputadas entre 9 e 11 de julho, enquanto as semifinais acontecerão nos dias 14 e 15. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para 18 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, e a final será realizada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ao longo da competição, as seleções terão sempre pelo menos três dias de descanso entre uma partida e outra, com exceção do intervalo entre as semifinais e a disputa do terceiro lugar.

Brasil x quem?

Para o Brasil, o caminho no mata-mata já está parcialmente definido, caso a Seleção se classifique para a fase eliminatória. Os brasileiros integram o Grupo C e, caso avancem em primeiro ou segundo lugar, enfrentarão uma equipe do Grupo F nos 16-avos de final.

A chave reúne Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Se terminar na liderança de seu grupo, o Brasil terá pela frente o segundo colocado do Grupo F. Caso avance na vice-liderança, enfrentará o líder da chave.

Existe ainda a possibilidade, considerada menos provável, de classificação como um dos melhores terceiros colocados. Nesse cenário, o adversário sairia entre os líderes dos grupos A, E ou I, que têm como principais candidatos México, Alemanha e França.

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti segue com boas chances de avançar entre os dois primeiros colocados do Grupo C e evitar um confronto mais complicado logo na primeira fase eliminatória. A próxima partida do Brasil acontece nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da FIladélfia, nos Estados Unidos.