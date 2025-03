Paolla Oliveira protesta contra nota de jurados para bateria da Grande Rio

Durante o Desfile das Campeãs do carnaval, a musa fez um gesto indicando que a pessoa não estaria ouvindo bem e dizendo ‘Está surda?’; a Grande Rio ficou atrás da Beija-Flor por um décimo na nota de bateria (9.9)

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Paolla Oliveira encerra sua trajetória como Rainha de Bateria da Grande Rio após 5 anos



Paolla Oliveira chamou a atenção durante o Desfile das Campeãs do carnaval do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (9). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a atriz, rainha de bateria da Grande Rio, aparentemente questionando um dos membros do corpo de jurados. Nas imagens, Paolla demonstra insatisfação na área próxima aos jurados.

a paolla perguntando se a jurada tava surda e se agora ela tinha ouvido o carimbó e tudo isso encarando a dita cuja o tempo todo mds eu amo ela KAKAKAAKAKAKAKAKKKAKKAKAKA pic.twitter.com/BITGQ1fmL1 — sarinha roitman (@4lovelyfavs) March 9, 2025

Em determinado momento, ela faz um gesto indicando que a pessoa não estaria ouvindo bem e dizendo “Está surda?” Logo depois, parece dizer: “Ouviu agora, p***?!”. A Grande Rio terminou como vice-campeã do carnaval carioca de 2025 e ficou atrás da Beija-Flor por um décimo na nota de bateria (9.9). A perda de pontos teria sido causada por problemas na projeção sonora dos curimbós durante o desfile. Paolla Oliveira encerra sua trajetória como Rainha de Bateria da Grande Rio após 5 anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos