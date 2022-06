Paris Hilton recusa ser DJ em evento com Biden e outros presidentes para ir ao casamento de Britney Spears

Socialite preferiu ir ao casamento da amiga, que se uniu ao modelo Sam Asghari na última quinta

Reprodução / Instagram / @ParisHilton Da esquerda para a direita: a estilista Donatella Versace, a socialite Paris Hilton, a cantora Britney Spears, a cantora Madonna, a cantora Selena Gomez e a atriz Drew Barrymore



A socialite Paris Hilton recusou atuar como DJ em um evento na Cúpula das Américas, com a presença do presidente norte-americano Joe Biden e outros mandatários de países do continente, para poder ir ao casamento de Britney Spears, com quem tem uma amizade de longa data. Britney se casou com o modelo Sam Asghari na última quinta, 9, ao mesmo tempo em que o evento de política internacional ocorria, também em Los Angeles. Hilton fez o relato em uma breve gravação do seu podcast, o ‘This Is Paris’ (‘Isso é Paris’, em tradução livre). “Eu mantive o segredo durante toda a semana. Eu fui convidada para ser DJ para o presidente [Biden] e outros presidentes de outros lugares do mundo durante o jantar, mas isso era muito mais importante para mim. Não vou entrar em detalhes, porque a noite era da noiva princesa. Só o que posso dizer é que estou tão feliz por ela. Fico tão feliz que ela tenha encontrado seu conto de fadas, eles são um casal lindo e brilhante. Realmente aquece meu coração vê-la tão feliz e livre”, relatou Paris.