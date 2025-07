Paul Wesley fica noivo de Natalie Kuckenburg, modelo brasileira

Modelo fez o anúncio do noivado em suas redes sociais, onde publicou uma imagem da aliança e escreveu: ‘Sim! Sempre e para sempre’

Paul Wesley, de 42 anos, famoso por interpretar Stefan na série “The Vampire Diaries”, está noivo de Natalie Kuckenburg, de 25 anos. A modelo brasileira fez o anúncio do noivado em suas redes sociais, onde publicou uma imagem da aliança e escreveu: “Sim! Sempre e para sempre”. Natalie, que possui ascendência alemã e brasileira, nasceu na Alemanha e se mudou para Natal, no Brasil, quando tinha apenas 12 anos. O casal foi visto pela primeira vez em público em novembro de 2022, o que gerou especulações sobre o relacionamento. Em uma entrevista concedida à revista People, Wesley falou sobre a importância da risada na relação dos dois, ressaltando que esse aspecto é essencial para a conexão que compartilham. O ator parece estar muito feliz com a nova fase de sua vida ao lado de Natalie.

