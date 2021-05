Paulo Goulart Filho fala sobre o estado de saúde da irmã, internada com Covid-19

Ator usou as redes sociais para dizer que Bárbara Bruno ‘está cada dia melhor’ e pediu mais orações

Reprodução/Instagram/paulogoulartfilho/11.05.2021 Paulo Goulart Filho usou as redes sociais para falar da irmã, Bárbara Bruno



O ator Paulo Goulart Filho deu uma atualização sobre o estado de saúde da sua irmã, a atriz Bárbara Bruno, que está internada com Covid-19 desde o início do mês. “Vamos continuar com nossas orações, Bárbara está cada dia melhor, obrigado pelo carinho de todos! Muito amor e paz”, escreveu o artista no Instagram. A atriz Beth Goulart também se pronunciou nas redes sociais e celebrou o fato da irmã ser extubada. “Temos que aguardar ainda três dias para ver como ela se recupera, mas vai dar tudo certo. Queria agradecer muito as orações, tenho certeza que as vibrações ajudaram muito ela nesse processo. Vamos continuar orando por ela e por todos que estão doentes. Vamos tirar a dor do nosso coração e colocar esperança”, disse a artista. A notícia da melhora de Bárbara foi celebrada por artistas como Totia Meireles, Astrid Fontenelle, Elizabeth Savala e Eri Johnson. A atriz precisou ter internada no CTI após testar positivo para a doença e chegou a ser intubada nesse período. Aos 64 anos, Bárbara já tinha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no último dia 9 de abril e celebrou nas redes sociais. A atriz Nicette Bruno, mãe de Bárbara, morreu em dezembro do ano passado vítima do vírus que já matou mais de 423 mil brasileiros.