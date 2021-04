Líder da semana no ‘BBB 21’, Caio diz que já se decidiu sobre voto: ‘Se afastou de mim’

Em conversa com Pocah, no jardim da casa, o fazendeiro explicou os motivos para colocar sister no paredão

Reprodução/ TV Globo Caio disse para Pocah em quem vai votar no paredão



Na noite deste domingo, 11, o Big Brother Brasil terá uma nova formação de paredão e no começo da manhã, o líder da semana, Caio, revelou para Pocah qual será sua escolha. Os dois estavam conversando no jardim e a cantora o questionou. “Eu não queria. O que me doeu foi que ela se afastou de mim de uma forma muito bruta, eu já tinha visto isso. E ela começou a vir para cima de mim no Jogo da Discórdia, e eu chegava perto, e era aquela coisa que estava estranha”, disse o brother se referindo a Thaís. Caio ainda completou. “No último dia de Jogo da Discórdia, ela me colocou como ‘pior jogador’. Ela colocou que o Gil (Gilberto) era ‘jogo sujo’, aí eu vi ela conversando com o Gil, se explicando com o Gil, e eu estava ali, ela me olhou e não falou nada. Às vezes, ela pode pensar isso mesmo, de boa. Às vezes, ela afastou de mim por pensar isso. E acabou gerando esse desconforto. Foi o que me levou a votar nela”.

No Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 5, Thais reconheceu a distância que tem mantido com Caio. “O pior jogador é bem difícil de escolher, mas vou dar para a pessoa que de jogo eu não converso muito, mas não que eu não concorde com ele. Vou dar pro Caio porque nesse momento é o que eu estou mais afastada”, disse. Desde que o fazendeiro se tornou líder, Viih Tube tentou algumas vezes mudar a ideia dele de votar em Thaís, induzindo uma votação em Juliette, mas não foi efetiva.