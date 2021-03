Paulo Gustavo é internado no Rio de Janeiro com Covid-19

Ator foi internado por orientação médica e, sem dar detalhes do caso, agradeceu o apoio dos fãs

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/15.03.2021 Paulo Gustavo foi internado no Rio após testar positivo para a Covid-19



O ator Paulo Gustavo foi internado após diagnosticado com Covid-19. Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do artista, ele deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro no último sábado, 13, por orientação médica. “O ator segue em acompanhamento e agradece o carinho e apoio de todos por sua recuperação”, informou a assessoria em nota. Para manter sua privacidade, o ator não quis divulgar detalhes do que motivou a sua internação. Nas redes sociais, Paulo Gustavo tem feito posts pedindo para que o governo agilize a vacinação. “O mundo vacinando e o Brasil ficando para traz! Que tristeza! Louco para tomar a vacina”, escreveu em post no último dia 10 de janeiro.

No início de março, o ator também fez uma publicação lamentando o aumento no número de casos de Covid-19 e a falta de leitos de UTIs. “Se liga na aglomeração gente! Sair de casa apenas quem precisa trabalhar”, escreveu no Instagram. Paulo Gustavo não se pronunciou nas redes sociais e seu último post, feito há um dia, ele fez uma declaração ao marido, Thales Bretas. “É aniversário dele, do amor da minha vida! Qualquer coisa que eu colocar aqui não será fiel ao que eu quero exatamente dizer para ele! Então eu vou dizer ao vivo e aqui fica sendo apenas um post para dizer para o Brasil inteiro que eu sou loucamente apaixonado por você! Te amo”, escreveu.