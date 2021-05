Marina Ruy Barbosa e mais famosos pedem orações para Paulo Gustavo: ‘Família precisa dele’

DJ Dennis, ex-BBB Flayslane e Tati Quebra Barraco foram alguns dos artistas que se manifestaram

Internado em estado crítico, o ator Paulo Gustavo recebeu mensagens de apoio de vários artistas nesta terça-feira, 4. O nome do ator foi parar nos assuntos mais comentados do país após circularem notícias de que ele havia morrido. Tatá Werneck, amiga íntima do ator, usou as redes sociais para desmentir a informação e pedir orações. Os familiares de Paulo Gustavo foram chamados no hospital em que ele está internado, no Rio de Janeiro, nesta segunda, mas a assessoria do artista não informou por qual motivo. O ator está internado desde o dia 13 de março com Covid-19 e, desde então, passou por vários procedimentos e cirurgias para resistir a doença. A atriz Marina Ruy Barbosa foi uma das artistas que desejou força ao artista: “Paulo Gustavo tem uma família linda e que precisa dele. Precisamos continuar orando pela recuperação dele”. O DJ Dennis escreveu: “Minhas orações para Paulo Gustavo e todas as famílias que estão se recuperando! Vamos vencer, vai dar tudo certo”. Tati Quebra Barraco acrescentou: “Energias positivas para o Paulo Gustavo”. A cantora Pepita também entrou na correte de oração: “A pessoa que nos tirou muitos sorrisos, hoje, está precisando muito das nossas orações! Muita força ao Paulo Gustavo e a toda sua família, vai dar tudo certo”. A ex-BBB Flayslane postou: “Fé move montanhas, vamos levantar as orações desse país ao céu pedindo para Jesus interceder pela vida de Paulo Gustavo e de todos os doentes em estado grave, não desanimemos, a oração feita com fé em nome de Jesus tem muito poder”.

