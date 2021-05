Paulo Gustavo apresenta quadro irreversível: ‘Estado de saúde vem deteriorando’

Novo boletim médico divulgado pelos médicos informou, porém, que ele ‘ainda se encontra com sinais vitais’

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/24.03.2021 Paulo Gustavo possui quadro irreversível, mas ainda apresenta sinais vitais



Um novo boletim médico de Paulo Gustavo foi divulgado nesta terça-feira, 4, informando que o estado de saúde do ator é crítico e irreversível. O artista está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro. A família do intérprete de Dona Hermínia foi chamada nesta terça para comparecer ao hospital e, depois isso, começaram a circular notícias de que o artista havia morrido, algo que foi desmentido por Tatá Werneck nas redes sociais. Diante da mobilização de famosos e fãs, a equipe médica informou o seguinte: “Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes”. Em nota, a família de Paulo Gustavo agradeceu o carinho que tem recebido e pediu orações não só para o artista, mas para todas “as pessoas acometidas por essa doença terrível”. O ator chegou a apresentar uma melhora nos últimos dias e conversou com o marido, Thales Bretas, e com os médicos, mas logo depois o quadro clínico se agravou de forma intensa.