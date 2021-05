Tata Werneck diz que situação é grave, mas que Paulo Gustavo está vivo: ‘Permanece lutando’

Boatos sobre o falecimento do artista começaram a surgir após familiares terem sido chamados ao hospital em que o ator está internado

Reprodução/Instagram/TataWerneck Tatá Werneck disse que a situação de Paulo Gustavo é grave, mas assegurou que o ator está vivo



Tatá Werneck tranquilizou os fãs do ator Paulo Gustavo nesta terça-feira, 4, ao informar que, apesar do estado de saúde grave, o humorista está vivo. Boatos sobre o falecimento do artista começaram a surgir após familiares terem sido chamados ao hospital em que ele está internado. “A situação dele é grave. Mas, mesmo assim, é muito cruel darem uma notícia, tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade, mas, por favor, não deem notícias para ganhar likes”, pediu a atriz e amiga. Imagens da família chegando ao Copastar, no Rio de Janeiro, estão rodando a internet. Nelas, é possível ver os familiares chorando. Tatá afirmou que, infelizmente, o choro não é de felicidade. “Estamos todos desesperados. Ele está muito grave. O que estou dizendo é que ele está vivo”, explicou. “Enquanto há vida, há esperança. Paulo está vivo”, continuou a humorista.

A atriz ainda lembrou que o colega de profissão não tem comorbidades. “Ele teve asma há 10 anos atrás e nunca mais teve crise. Enxerguem a realidade! Parem de negar a gravidade desse vírus”. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março com Covid-19. De acordo com o último boletim divulgado pela assessoria do comediante, o ator teve uma piora no quadro de saúde no domingo, 2. A alteração aconteceu de forma súbita com uma “piora acentuada no nível de consciência e dos sinais vitais” do humorista. O comunicado diz ainda que exames mostraram uma embolia gasosa disseminada e que “a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”.

A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz! — Tata werneck (@Tatawerneck) May 4, 2021