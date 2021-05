Filha de Beth Carvalho diz que pediu para Bial entrevistar Lula, mas foi censurada

Durante gravação do ‘Conversa com Biel’, Luana Carvalho pediu para o jornalista fazer a entrevista com o ex-presidente sem um detector de mentiras

Luana Carvalho citou Lula no programa de Pedro Bial, mas não foi ao ar



O “Conversa com Bial” exibido na última quinta-feira, 6, na Globo, fez uma homenagem à cantora Beth Carvalho, que morreu em abril de 2019 após ter uma infecção generalizada. Luana Carvalho, filha da cantora, participou da entrevista junto com o cantor Dudu Nobre, mas ela não gostou de ver que na edição do programa cortaram um pedido que ela fez ao apresentador Pedro Bial. “A entrevista no ‘Conversa com Bial’ foi linda, a homenagem à minha mãe bem-feita e merecida, mas cortarem a parte em que digo que homenagem mesmo a ela seria ele entrevistar o Lula sem polígrafo, é censura e fere o legado político prioritário na carreira de Beth Carvalho”, escreveu Luana no Twitter após a exibição do programa. No mês passado, Bial gerou polêmica nas redes sociais ao declarar no programa “Manhattan Connection”, da TV Cultura, que só entrevistaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao vivo se ele estivesse usando um detector de mentiras. “O Lula ele já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um acompanhando todas as falas dele”, declarou o jornalista.