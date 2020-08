Whindersson Nunes lança a música ‘Paraíso’ com Luan, ex-UM44K

Humorista e ex-dupla de Saulo Poncio divulgaram parceria inédita nesta sexta-feira (21)

Reprodução/Instagram/luan Parceria entre Luan e Whindersson teve clipe gravado nos Lençóis Maranhenses



Em nova investida musical, o humorista Whindersson Nunes lançou a parceria “Paraíso” com Luan Otten, ex-integrante do duo UM44K. A faixa foi disponibilizada na madrugada desta sexta-feira (21) e o clipe, gravado nos Lençóis Maranhenses, também será divulgado nas plataformas dos cantores. No Instagram, Luan celebrou a parceria com Whindersson: “Em 2015, mais ou menos, eu pedi pra tirar foto com o Whindersson porque ele é um dos caras que eu mais me identificava e admirava, pela história de vida, de onde ele veio, sou e era muito fã. Esse ano ele mesmo me chamou por mensagem e eu o convidei ele para uma música e nesse tempo eu só aprendi”, escreveu.

Luan era parceiro de Saulo Poncio no duo UM44K e, em junho, eles anunciaram oficialmente a separação. Poncio é conhecido por suas inúmeras polêmicas envolvendo sua família e a esposa, ex-De Férias com o Ex Gabi Brandt. Juntos, eles são pais de Davi, de 8 meses, e esperam o segundo filho. Ao deixar o projeto com Luan, Saulo alegou que agora irá “se dedicar inteiramente a questões religiosas”, enquanto o ex-parceiro segue em carreira solo.

Conhecido pelo canal no YouTube e apresentações stand-up, Whindersson Nunes já lançou músicas com Priscila Alcântara – a faixa “Girassol”, dedicada ao cantor Gabriel Diniz – e com Ivete Sangalo.

Ouça ‘Paraíso’: