Pedro Scooby é confirmado no ‘BBB 22’ e fãs esperam reação de Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby é um dos famosos a integrar o Camarote do Big Brother Brasil 2022. A participação do atleta deu o que falar na última semana por uma postagem de sua ex-, Luana Piovani. Com guarda compartilhada dos filhos Dom, Liz e Bem, a atriz e apresentadora gravou um storie ironizando a possível participação de Scooby no reality show. “O Léo Dias me ligou e me perguntou o que eu acho do Pedro estar no BBB. Oi? Não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro do que no Léo, vou até marcar ele aqui. Ele teria me dito, será que ele vai com as crianças para o BBB? Elas tem aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos, né? Não é possível”, disse. Após a confirmação da entrada do surfista, as redes sociais foram a loucura esperando um comentário de Luana. Dani Calabresa, que trabalhará no quadro humorístico do reality, postou “Pelo Amor de Deus, ativando as notificações da Luana aqui no Insta”. Muitos outros comemoraram o ‘entretenimento’.

Luana e Scooby começaram a namorar em 2011. O casal teve seu primeiro filho, Dom, em março de 2012. No ano seguinte, se casaram em uma cerimônia íntima. Em 2015 a atriz anunciou a gravidez dos gêmeos Bem e Liz. Em setembro de 2016 o relacionamento chegou ao fim, mas quatro meses depois eles reataram. Em 2018, Luana se mudou para Portugal, e no ano seguinte anunciou o divórcio. Os dois já discutiram algumas vezes nas redes sociais, com várias trocas de farpas. Atualmente a atriz namora o empresário português Lucas Bitencourt e Scooby é casado com a modelo Cíntia Dicker. Scooby já namorou Anitta.

PELO AMOR DE DEUS ATIVANDO AS NOTIFICAÇÕES DA LUANA PIOVANI AQUI NO INSTAAAA — Dani Calabresa (@calabresadani) January 14, 2022

MEU DEUS A LUANA PIOVANI VAI ENTREGAR DEMAIS OFF BBB OBRIGADA DEUS OBRIGADAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/0DlwIjOkPD — Babi (@babi) January 14, 2022