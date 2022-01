Relembre todas as idas e vindas de Arthur Aguiar e Mayra Cardi

Traições, gravidez, relacionamento abusivo e reconciliação marcam os quatro anos do relacionamento do ator com a coach

Reprodução/Instagram/mayracardi Juntos desde 2017, casal protagonizou barracos nas redes sociais



Arthur Aguiar foi confirmado na turma do Camarote do Big Brother Brasil 2022 e voltou aos holofotes. O ator de 32 anos participou de novelas teen de muito prestígio como Rebelde BR e Malhação, mas parece que hoje é mais lembrado pelas infidelidades no relacionamento com a ex-BBB Mayra Cardi. Juntos desde 2017, o casal tem Sophia, de três aninhos, e vivendo um casamento ‘iô-iô’ indo e voltando com algumas cenas em rede social. A paixão dos dois foi avassaladora. Com dois meses de namoro Arthur e Mayra anunciaram o casamento. No final de 2017, um ano antes do que estava previsto, os dois se casaram – de surpresa. Em outubro de 2018, Sofia nasceu e o relacionamento parecia ir bem, até maio de 2020. Nesse período, Mayra acusou o ator de traições e abusos e os dois terminaram pela primeira vez. Apesar do rompimento, os dois trocaram mensagens de carinho sobre o relacionamento. Em abril, a coach fez um vídeo revelando um relacionamento abusivo que tinha sofrido, onde foi ‘traída durante anos’. Meses depois, em agosto, os dois se reaproximaram e em março de 2021 anunciaram a volta. Porém, oito dias depois do anúncio da reconciliação, uma nova separação. Mas a distância não demorou muito e em outubro os dois voltaram de novo.

Durante sua participação em um podcast no último dia 12, Mayra disse que Arthur é uma “vítima da sociedade” machista que o incentiva a não ficar satisfeito dentro de um relacionamento. “Meu marido, e não é defendendo, também é uma vitima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres”, disse. Questionada sobre voltar com o ator mesmo após 16 traições, a coach explicou. “As mulheres me encontram na rua e falam: ‘eu não vou admitir. Eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo’. Eu falo para elas: ‘não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você. Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho e não amor próprio'”.