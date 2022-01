AO VIVO: Conheça os participantes do ‘BBB 22’; metade dos Pipocas já foi revelada

Famosos e anônimos que serão confinados na casa mais vigiada do Brasil já estão sendo divulgados

Reprodução / Globo Participantes do 'BBB 22' são divulgados nesta sexta-feira, 14



A espera finalmente acabou e nesta sexta-feira, 14, o público vai poder conhecer oficialmente os participantes do “BBB 22”. O reality show da Globo estreia na próxima segunda-feira, 17, e mais uma vez vai misturar na casa mais vigiada do Brasil famosos, que integram o grupo “Camarote”, e anônimos, que fazem parte do grupo “Pipoca”. Uma das novidades desta edição é que ela possui um novo apresentador. Com a saída de Tiago Leifert da Globo, o jornalista Tadeu Schmidt, que por anos comandou o “Fantástico”, foi o escolhido para migrar para o entretenimento e assumir a atração. A nova edição do “BBB” ainda nem foi ao ar, mas já é um fenômeno nas redes sociais e há dias os palpites sobre quem estará no reality estão entre os assuntos mais comentados do Twitter. Vale lembrar que a Globo informou na última quarta-feira, 12, que três participantes do “BBB 22” testaram positivo para a Covid-19 no pré-confinamento, entretanto nenhum deles deve ser cortado do jogo por esse motivo. Antes disso, Boninho, diretor do programa, desmentiu os rumores de que houve desistências nas vésperas do reality.

Conheça os participantes do ‘BBB 22’:

Laís (Pipoca)

A primeira participante divulgada pela Globo é do grupo Pipoca. Laís tem 30 anos, vem do interior de Goiás, é médica e atuou na linha de frente durante a pandemia. “Estou indo focada no jogo. Sou muito intensa, muito verdadeira, gosto de holofote, gosto de aparecer, gosto de chegar chegando. Vocês podem esperar de mim uma menina alegre, que vai curtir intensamente aquela casa”, afirmou a sister. A médica pós-graduada em dermatologia é apaixonada por animais e já cuidou um veado e levou um bezerro doente para se recuperar na sua casa. Ela é do tipo que não vive sem a skincare e um dos seus sonhos é viajar para a Disney. Laís adora funk, sertanejo e forró e confessou que tem um “crush” no cantor Rodolffo, que participou do “BBB 21”, e também no ator Caio Castro.

Laís, do grupo Pipoca, é médica, diz que é muito intensa e vai chegar chegando no #BBB22!

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB pic.twitter.com/rU7fUnElVn — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Luciano (Pipoca)

Luciano é outro participante que faz parte do grupo Pipoca. Ele tem 28 anos, é natural de Florianópolis e trabalha como ator e bailarino. “Eu gosto de ser notado, de chamar atenção. Fiz 15 anos de balé clássico, eu adoro dançar, então tocou um axé, eu estou rebolando, tocou um funk e eu estou dançando. Eu me considero um cara extremamente bonito”, disse o brother. O bailarino acredita que vai se destacar nas festas. Para alguns, ele já deve ser conhecido, pois interpreta o personagem Lipe nos vídeos do canal do YouTube “Gato Galáctico”. Luciano já fez um transplante de córnea, pois teve uma doença chamada ceracotone. O ator não vai entrar na casa solteiro. Ele já foi casado por oito anos com uma mulher e seu relacionamento era aberto. Foi nesse período que ele conheceu sua atual namorada. Ele possui um crush na Pabllo Vittar e admira os atores Lázaro Ramos e Larissa Manoela. Luciano também comentou com a produção do programa que já teve uma visão com o papa João Paulo II perto do porão da sua casa.

Luciano, do grupo Pipoca, é ator e bailarino, diz que gosta de ser notado e chamar atenção!

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB pic.twitter.com/ltHCKUwyKN — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Jessilane (Pipoca)

Mais uma integrante do grupo Pipoca foi divulgada. Jessilane tem 26 anos, mora em Valparaíso de Goiás e é professora de biologia. “Comecei a trabalhar com 14 anos e não parei. Já fiz tanta coisa nessa vida e meu maior orgulho é ter conseguido cursar o mestrado porque minha mãe sempre lutou para a gente conseguir estudar. Eu quero tudo, menos sair do programa com o nome de planta”, garantiu a sister. Ela promete causar nas festas, pois fica com vontade de beijar na boca depois que consome bebida alcóolica. A professora confessou já mandou nudes e uma vez acabou postando sem querer no status do WhatsApp. Jessilane não sabe guardar secredo, tem uma coleção de calcinhas e suas 25 tatuagens tem um significado.

Jessilane, do grupo Pipoca, é professora de biologia, quer fazer acontecer no #BBB22 e diz: "Eu quero tudo, menos sair do programa com nome de planta"

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB pic.twitter.com/bGdj6C78oC — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Eliezer (Pipoca)

Outro Pipoca da edição é o designer e empresário Eliezer. Ele tem 31 anos e é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e enfatizou que está solteiro. “Minha vó é o amor da minha vida. Acho que está na hora de eu retribuir um pouquinho tudo o que ela fez por mim durante todos esses anos”, falou o brother, que garantiu que vai dar tudo de si na competição. “Já fui atacado por macaco na Tailândia, já fiquei à deriva no mar da Ásia, então numa prova de resistência eu vou ficar até o final. Tenho muita garra.” O empresário, que também é mochileiro, já conheceu 36 países. Ele fez harmonização facial e não possui pente em casa, pois arruma seu cabelo com as mãos. O relacionamento mais longo do designer durou nove anos e, agora que não está comprometido, costuma usar sua habilidade na cozinha para tentar seduzir as mulheres. O brother usa aplicativo de relacionamento, mas só quando está fora da sua cidade.

Eliezer, do grupo Pipoca, é designer e empresário, está solteiro e promete ficar até o final nas provas de resistência do #BBB22!

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB pic.twitter.com/4kI4JBYvAt — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Eslovênia (Pipoca)

A estudante de marketing e modelo Eslovênia é mais uma integrante do grupo Pipoca. Ela tem 25 anos, nasceu em João Pessoa, Paraíba, mas mora em Caruaru, Pernambuco. “Já estudei física, era a única mulher e vi aquilo como um desafio. Eu falo muito, bebo muito, grito muito, é tudo muito. Acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas e eu sou boa comentarista. Estou indo lá para ganhar R$ 1,5 milhão”, afirmou a estudante. O nome exótico da participante do “BBB 22” foi inspirado nos conflitos políticos da década de 1990, seu pai, inclusive, queria que ela chamasse Bósnia-Herzegovina, mas a mãe não deixou. Ela foi Miss Caruaru, em 2018, e ficou em sexto lugar no Miss Brasil. A sister ama cachaça e não liga de passar vergonha em festas. Uma curiosidade é que ela já foi presidente de um fã-clube do cantor Luan Santana. Ela também é fã de do físico Albert Einstein, da cantora Anitta e do padre Fábio de Melo.

Eslovênia, do grupo Pipoca, é estudante de marketing e modelo, já estudou física e diz: "Eu falo muito, bebo muito, grito muito… É tudo muito!"

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/0ulAkvjzMJ — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

Lucas (Pipoca)

Tem mais um Pipoca na área. Lucas tem 31 anos, é de Vila Velha, Espírito Santo, e cursa medicina. “Sou formado em engenharia de produção e resolvi cursar medicina porque eu não me sentia realizado”, explicou o brother. O universitário está solteiro: “Fico brincando que sou o barão da piscadinha. Sobre o sucesso com a mulheres, eu acho muito engraçado porque eu costumo dizer que eu fui forjado na feiura. Eu era bem patinho feio quando era criança”. Lucas disse que ama competir.

Lucas, do grupo Pipoca, é engenheiro e estudante de medicina, está solteiro e diz que vai entrar no #BBB22 para ganhar.

Conheça os participantes 👉 https://t.co/HMefYcMPzw #RedeBBB pic.twitter.com/ADcmTS59Dp — Big Brother Brasil (@bbb) January 14, 2022

*A nota está sendo atualizada conforme os participantes são divulgados.