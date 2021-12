Pequena Lo é impedida de embarcar em avião e faz desabafo: ‘Me senti humilhada’

Influenciadora contou que deixou a aeronave chorando, pois companhia aérea começou a implicar com a motinho elétrica que usa para se locomover

Reprodução/Instagram/_pequenalo/03.12.2021 Pequena Lo usa uma scooter elétrica, pois possui mobilidade reduzida



A influenciadora digital Pequena Lo, que faz sucesso no TikTok com vídeos de humor, relatou nesta sexta-feira, 3, que foi impedida de embarcar em um avião com destino a São Paulo por causa da scooter elétrica que usa por possuir mobilidade reduzida. “Hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, nada melhor do que falar de inclusão”, começou seu desabafo nos stories do Instagram. “Estava dentro do avião de uma companhia aérea e, simplesmente, começaram a falar que eu não poderia embarcar por conta da minha motinha. Tentaram colocar 1.300 defeitos nela, falando que eu não poderia embarcar porque ela tem bateria a gel. Vocês sabem que eu viajo direto.” Lo foi ao Rio de Janeiro a trabalho e voltaria nesta manhã a São Paulo para cumprir outros compromissos profissionais.

A tiktoker disse que viveu uma “situação ridícula” e está muito chateada. Com a confusão, ela desistiu de embarcar, pois o voo acabou atrasando em uma hora. “Eu saí do avião e comecei a chorar porque fiquei muito triste”, comentou. “Me senti humilhada porque tinham mais de 100 pessoas no avião. Minha mãe levantou, eu falei que não queria mais voar porque atrasou meus compromissos e atrasou mais de 100 pessoas.” A influenciadora disse que também a entristece saber que as pessoas com mobilidade reduzida ainda passam “por situações de humilhação”. “Nós, pessoas com deficiência, não temos direito de ir e vir. Fico me perguntando, será que não tenho direito de ir e vir por conta das minhas limitações ou pelo despreparo das companhias aéras? Para mim, é um despreparo da equipe inteira. As pessoas foram super grossas comigo”, afirmou. Após a confusão, Lo foi colocada em uma sala de espera e aguarda para embarcar em outro voo. Por fim, ela disse que não entende por que não pode viajar no voo anterior e, agora, vai poder embarcar em outro avião da mesma companhia aérea.