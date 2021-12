Fiuk gera climão em programa de Tatá Werneck: ‘Você falou que ia ser engraçado’

Vídeos da participação do cantor no ‘Lady Night’ viralizaram nas redes sociais e o ex-BBB está sendo criticado pela postura que teve na atração; assista

Reprodução/Multishow/03.12.2021 Participação de Fiuk no Lady Night virou assunto nas redes sociais



A participação do cantor Fiuk no “Lady Night”, talk show comandado por Tatá Werneck no Multishow, está dando o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira, 3. Isso porque, o ex-participante do “BBB 21” não gostou das piadas feitas pela apresentadora, principalmente as que estavam relacionadas com o reality show. Tatá questionou Fiuk sobre a relação que ele teve com Juliette na casa e ele disse que entrou em atrito com a campeã da edição no começo do jogo porque entrou no programa com uma “mania de perseguição”. A apresentadora falou em tom de brincadeira que o clima tinha pesado e a resposta do filho de Fábio Jr. foi: “Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar, mas é fod*”. Depois disso, Tatá pergunta se Fiuk está namorando e ele respondeu que sabe que sua vida é pública desde que ele nasceu, mas tinha dificuldade de falar da sua vida pessoal. “Fiuk, qual o problema? Você é um homem, desculpa, mas hétero e está namorando”, rebateu a apresentadora.

Esse trecho do programa viralizou nas redes sociais e a atitude do cantor está sendo criticada pelos telespectadores da atração. “Eu acabei de ver a participação do Fiuk no ‘Lady Night’ e é vergonhoso. Ele não gostou das brincadeiras e a participação dele acabou aos 14 minutos e 57 segundos, o resto do programa é com o Thiaguinho que rendeu muito mais”, comentou um seguidor. “Eu achei que era implicância com o Fiuk, mas tadinha da Tatá.. ele foi o pior convidado do programa de longe, muito petulante e sem graça.. foi um programa só de cortes porque não tinha conteúdo”, escreveu outro. “O cara conseguiu tirar a paciência da Tatá Werneck! Da Tatá Werneck, bicho. O nível máximo de chatice a partir de hoje fica definido como ‘Fiuk’”, disse uma pessoa. “Nossa, pior entrevista da vida e olha que a Tatá conseguiu conduzir muito bem, tirou leite de pedra. Fiuk sem dúvida é insuportável”, acrescentou mais uma.

Fiuk consegue constranger Tatá Werneck após pergunta de relacionamento e trechos picotados são exibidos de forma estranha…. 😶 #LadyNight pic.twitter.com/HCc20Z0lED — Acervo Tatá Werneck (@AcervoTata) December 3, 2021

Eu achei que era implicância com o Fiuk, mas tadinha da Tata.. ele foi o pior convidado do programa de longe, muito petulante e sem graça.. foi um programa só de cortes pq não tinha conteúdo

pic.twitter.com/5VdIT3OMps — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) December 3, 2021

Eu acabei de ver a participação do Fiuk no #LadyNight e é vergonhoso.

Ele não gostou das brincadeiras e a participação dele acabou aos 14 minutos e 57 segundos, o resto do programa é com o Thiaguinho q rendeu mto mais. Veja quantas fichas a Tatá Werneck tinha na mesa e ñ usou. pic.twitter.com/DZ3ylLgWsG — MattyBala 💜🔫 (@MattyBala) December 3, 2021

o cara conseguiu tirar a paciência da Tatá Werneck! da Tatá Werneck, bicho. O nível máximo de chatice a partir de hoje fica definido como “Fiuk”. https://t.co/SyY7dUHiaf — marcela (@marcelacatlen) December 3, 2021