PM encontra carro de Péricles em desmanche na zona leste de SP

Cantor foi assaltado em Santo André na quinta-feira, 16; veículo foi encaminhado para perícia

Reprodução/Instagram/@pericles A ocorrência do caso foi registrada no 70° DP, delegacia mais próxima do local onde o carro foi descoberto



O carro do cantor de pagode Péricles foi encontrado em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 17. A Polícia Militar localizou o veículo em um desmanche na zona leste da capital paulista, na região do distrito de São Lucas. A ocorrência do caso foi registrada no 70° DP, delegacia mais próxima do local onde o carro foi descoberto. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do integrante do Exaltasamba e pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O automóvel foi roubado em Santo André (Grande ABC), na noite da última quinta-feira, 16, quando Péricles visitava a sua mãe junto da esposa, Lidiane, e da filha de 3 anos, Maria Helena. As autoridades encaminharam a Lande Rover, avaliada em mais de R$ 300 mil, para a perícia. Em comunicado, a equipe do artista afirmou que, apesar do susto, ele e sua família passam bem. “Eles estão bem e em segurança. Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família.” A Polícia Civil segue apurando s o caso. Até o momento, ninguém foi preso.