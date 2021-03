Polícia do Rio pede prisão de MC Poze, Negão da BL e mais envolvidos em bailes funk na pandemia

Eventos que causaram aglomerações aconteceram em comunidades do Rio com o apoio de criminosos

Reprodução/Instagram/mcpozedorodo/mcnegaodabl/02.03.2021 Cantores MC Poze e MC Negão da BL participaram de bailes funk na pandemia e podem ser presos



MC Poze, MC Negão da BL e DJ Markinho do Jaca são alguns dos artistas que estão sendo procurados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por envolvimento e participação de bailes funk durante o carnaval — feriado que chegou a ser cancelado para evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que foi solicitada a prisão cautelar de 14 envolvidos nos eventos que aconteceram nas comunidades do Jacaré, no Jacarezinho; Pedreira, em Costa Barros; Acari, no bairro Acari; e Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os indiciados descumpriram os decretos que proíbem a realização de eventos com a presença de público para evitar aglomerações.

A polícia chegou até os responsáveis pelos eventos por meio de uma força-tarefa organizada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), que contou com agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). De acordo com as investigações, os eventos “Carnaval do Jaca”, “Pedra Folia”, “Acari Folia” e “Baile do Castelar Especial de Carnaval” aconteceram porque tiveram o suporte de grupos criminosos que controlam as comunidades. Os bailes começaram por volta das 22h e foram até às 7h do dia seguinte e, devido a aglomeração causada, a polícia entende que esses eventos deixaram os moradores locais expostos ao risco de contaminação da doença que segue fazendo inúmeras vítimas. Veja a lista de indicados pela polícia:

Evento: Carnaval do Jaca – Comunidade do Jacarezinho

Marcos Almeida da Costa – DJ Markinho do Jaca

Leonardo Helcias Andrade Cardoso – “Leo”

Denílson Rodrigues Ferreira – DJ Denilson do Chapadão

Adriano de Souza Freitas – vulgo “Chico Bento”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Pedra Folia – Comunidade da Pedreira

Luiz Cedro da Silva Junior – “Junior”

André dos Santos Saraiva – DJ Andrezinho da Divisa

Rodrigo Santos Silva – DJ RD San

Rene de Freitas Lopes Araujo – vulgo “Coelho da Pedreira”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Acari Folia – Comunidade de Acari

Mateus Bento de Souza – “Negão da BL”

Gerson Rezende Sampaio e Silva

Alexsander Mesmer Fernandes – vulgo “Formigão”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

Evento: Baile do Castelar Especial de Carnaval – Comunidade do Castelar