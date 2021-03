Will Smith diz que pensa em entrar para a política: ‘Certamente farei minha parte’

O astro de Hollywood comentou que esse é um plano futuro e falou que está otimista com o futuro dos EUA

Reprodução/Instagram/willsmith/02.03.2021 Will Smith disse que futuramente pode tentar carreira na política



O ator Will Smith revelou que não descarta concorrer a um cargo político no futuro. Ao participar do podcast Pod Save America, o astro de Hollywood comentou que essa ideia passa pela sua cabeça, mas não sabe quando vai acontecer. “Por enquanto, vou deixar aquele escritório [presidencial dos Estados Unidos] ficar um pouco limpo e depois considerarei isso em algum momento no futuro”, comentou o ator que protagonizou “Um Maluco no Pedaço” e viveu gênio no live-action de “Aladdin”. O artista, que atualmente está com 52 anos, explicou que mesmo que não entre para a política, pretende fazer algo significativo para a sociedade. “Certamente farei a minha parte, seja ela artística ou, em algum momento, aventura na arena política”, afirmou Will Smith.

Sobre o futuro dos Estados Unidos, que agora está sob comando do presidente Joe Biden, o artista afirmou que está otimista. “Tenho esperança, acredito no entendimento entre as pessoas e acredito na possibilidade de harmonia”, comentou. Durante a entrevista, Will também falou que durante sua trajetória se deparou com o racismo sistêmico e contou que percebeu que os atos racistas não são apenas “estúpidos”, mas também perigosos. “Sempre fui encorajado a acreditar que pelo processo de educação e compreensão é possível aliviar alguns dos aspectos mais perigosos e difíceis do racismo que infelizmente estão embutidos nas próprias fibras de nosso país”, concluiu o astro.