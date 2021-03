Boninho diz que não sabe por que escolheu Thaís para o ‘BBB 21’: ‘Estou me perguntando’

Seguidora questionou o diretor do reality sobre como a dentista passou na entrevista

Reprodução/Globo/02.03.2021 Seguidora questionou Boninho sobre escolha de Thaís para o 'BBB 21'



Toda edição do “BBB” tem os participantes que são considerados “plantas” e isso significa que eles não fazem muita diferença no jogo. Nesta edição, Thaís é uma das participantes que recebeu esse título por não se envolver em nada na casa. Ela não protagonizou nenhuma briga, não fez alianças, tem dificuldade em se posicionar e até chegou a ficar com Fiuk, mas o relacionamento dentro da casa não se desenvolveu. Muita gente ainda se pergunta o que a cirurgiã-dentista foi fazer no “BBB 21” e uma telespectadora decidiu perguntar para o próprio Boninho, diretor da atração, no Instagram. “Eu queria muito entender que critério você usou para selecionar a Thaís. O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer, porque mano do céu, a menina não consegue formular uma frase e acabar. Que agonia”. Sempre atento, Boninho respondeu: “Estou me perguntando [isso]”. Um seguidor brincou: “Você que sonha em participar do ‘BBB’, nunca desista. Se a Thaís conseguiu, você também consegue”. Outra pessoa acrescentou: “Boninho, me coloca no lugar da Thaís, ninguém vai perceber”. E você, o que acha da participação da sister no jogo? Vote na enquete!