Ana Maria se desculpa ao vivo após dizer que Lumena cometeu racismo reverso no ‘BBB 21’; assista

Apresentadora falou que foi buscar informação após ser muito criticada nas redes sociais

Reprodução/Globo/02.03.2021 Ana Maria Braga comentou no 'Mais Você' sobre as críticas por citar 'racismo reverso'



A apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas no “Mais Você” desta terça-feira, 2, por ter falado ao vivo no programa de segunda-feira, 1, que Lumena estava praticando um “preconceito reverso” contra Carla Diaz no “BBB 21”. Na casa, a psicóloga levantou uma questão que a atriz exercia privilégios devido a sua branquitude. Nas redes sociais, o público passou a dizer que Ana Maria se equivocou ao citar que o caso era um tipo de racismo reverso. “Gosto muito de assumir meus erros porque acho que a gente vai aprendendo. Ontem, depois do programa, eu vi várias postagens nas redes sociais informando que eu havia feito um comentário equivocado. Foi quando mostramos a Lumena falando sobre branquitude se referindo à Carla Diaz”, começou dizendo a apresentadora.

Ana Maria explicou que nesse momento usou a expressão “preconceito reverso”, que também foi entendida como “racismo reverso”. “Vieram muitas críticas e isso me fez buscar informação. Muitos ativistas e pensadores da atualidade criticam o discurso de preconceito contra brancos, reforçando que a definição de racismo não se limita a cor da pele. Para esses estudiosos, racismo é um sistema de opressão e, para haver racismo, é preciso ter relações de poder. Os negros não possuem poder institucional para serem racistas contra os brancos. Eu aprendi”, afirmou a apresentadora. “A gente tem visto no ‘BBB’ uma dificuldade na conversa e alguns conflitos até estabelecidos em torno de um tema, mas isso também é reflexo da dificuldade que a sociedade ainda tem de lidar com essas questões”, acrescentou Ana Maria.