Netflix anuncia nova comédia romântica natalina com Lindsay Lohan

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 25, uma nova comédia romântica de Natal protagonizada pela atriz Lindsay Lohan, e aproveitou para dar uma breve sinopse da trama. “Lindsay Lohan vai estrelar uma nova comédia romântica sobre uma herdeira de hotel recém-noiva e mimada. Após sofrer amnésia total em um acidente de esqui, ela se encontra sob os cuidados de um belo proprietário de uma pousada e sua filha precoce.” A artista estava afastada das telonas desde 2010, quando começou a ter problemas judiciais por reincidência no uso de drogas. Lindsay chegou a ser presa por três vezes, foi internada em uma clínica de reabilitação e acusada de roubo. Em 2015, a atriz terminou de cumprir a sua pena. Nós últimos anos, ela participou de filmes como “Vale do Pecado” e “Entre as Sombras” e da série “Sick Note”, com Rupert Grint.

Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w

— Netflix (@netflix) May 24, 2021