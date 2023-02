Polícia suspende buscas por Julian Sands, desaparecido há mais de um mês; entenda

Ator de ‘Dexter’ e ‘Smallville’ foi visto pela última vez em 13 de janeiro em região montanhosa da Califórnia

Alberto PIZZOLI / AFP Julian Sands está desaparecido desde o dia 13 de janeiro



O desaparecimento do ator Julian Sands já dura mais de um mês e nesta quarta-feira, 22, foi divulgado que a polícia local terá que suspender as buscas por um período indeterminado. De acordo com o Deadline, o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino disse em nota que no último sábado, 18, mais de 20 membros da Delegacia de Fontana e da equipe de busca e resgate de West Valley realizaram buscas terrestres na região em que o celular do artista emitiu sinal pela última vez, em 25 de janeiro. “Infelizmente, nada foi encontrado que levasse à descoberta do Sr. Sands”, informaram às autoridades. As buscas precisarão ser interrompidas, pois está prevista para os próximos dias uma tempestade de neve na região em que o ator desapareceu, trazendo risco para as equipes de resgate. “Quando as condições permitirem, continuaremos a busca”, garantiu a polícia. Julian foi dado como desaparecido no último dia 13 de janeiro. Ele foi visto pela última vez caminhando por uma região montanhosa da Califórnia, nos Estados Unidos. Desde o seu desaparecimento, as condições climáticas têm dificultado os trabalhos de buscas das autoridades. Com mais de 40 anos de carreira, o artista britânico de 65 anos esteve no elenco de sucessos como “Dexter” e “Smallville”.