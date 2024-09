Preta Gil compartilha detalhes sobre sua luta contra o câncer de intestino

Cantora revelou que, em agosto de 2023, passou por uma amputação do reto e que, desde então, tem contado com o suporte de uma equipe de profissionais de saúde para sua reabilitação

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil utilizou suas redes sociais para compartilhar um vídeo onde detalha a cirurgia que realizou no reto



Preta Gil utilizou suas redes sociais para compartilhar um vídeo onde detalha a cirurgia que realizou no reto, parte do tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023. A artista fez questão de esclarecer que o procedimento ocorreu há um ano, e não durante sua recente internação. Ela celebrou a alta hospitalar após completar o segundo ciclo de quimioterapia. No vídeo, a cantora falou sobre sua jornada de recuperação e os tratamentos que tem enfrentado. Preta revelou que, em agosto do ano passado, passou por uma amputação do reto e que, desde então, tem contado com o suporte de uma equipe de profissionais de saúde para sua reabilitação. Ela também comentou sobre o crescimento de quatro tumores em um intervalo de seis meses e a relevância de lidar com a doença de forma corajosa.

Sobre a declaração de seu pai, Gilberto Gil, que mencionou a possibilidade dela partir caso estivesse sofrendo muito, Preta interpretou isso como uma demonstração de amor. Ela afirmou que, apesar das dificuldades, sente uma renovada vontade de viver e enfrentar os desafios que surgem. A artista iniciou seu tratamento de quimioterapia no ano passado e ao longo do processo, enfrentou complicações sérias, incluindo uma sepse que a levou à UTI. Após um período de pausa, ela retomou o tratamento em São Paulo, onde passou por quimioterapia oral, radioterapia e uma nova cirurgia em agosto do mesmo ano. Preta também destacou a importância de um acompanhamento médico contínuo por cinco anos durante a fase de remissão e expressou otimismo em relação à sua recuperação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA