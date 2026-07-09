Quem é Ikaro Kadoshi, drag queen que celebrou o casamento do jogador Douglas Souza

Tiago Liberato tem o nome artístico de Ikaro Kadoshi, a drag queen que celebrou a cerimônia de casamento do jogador de vôlei da seleção masculina Douglas Souza com o noivo, Gabriel Campos. Kadoshi é jornalista, apresentador de TV e drag queen.

Com 45 anos de idade, o artista nasceu no dia 1 de novembro de 1980, na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aos 19 anos descobriu a arte de se maquiar, personificar personagens de cinema, e o mundo da androginia. No ano 2000 foi quando o nome Ikaro Kadoshi nasceu. Ikaro foi escolhido pelo do seu amor pela mitologia grega. Já Kadoshi vem do hebraico e quer dizer “o santo”.

No Brasil, Ikaro já chegou a se apresentar com drags de destaque no cenário mundial como Bianca del Rio, Sharon Needles, Alyssa Edwards, Alaska Thunderfuck, Adore Delano e outras do reality show criado pela famosa drag queen norte-americana RuPaul, o “RuPaul’s Drag Race”.

Tem formação universitária em Jornalismo e facilidade em se comunicar dentro mas também fora dos palcos. Também é influenciador e dialoga com o público LGBTQ. Em 2016 chegou a fazer parceria de marketing com a Make Up For Ever, marca francesa do grupo Louis Vuitton.

Ikaro também tem um programa em seu canal no Youtube onde entrevista diferentes personalidades e conversa sobre assuntos do dia a dia do ser humano e da sociedade em si.

Ainda em 2017 Ikaro comandou, ao lado de outras duas drag queens Penelopy Jean e Rita von Hunty, o reality show “Drag Me As a Queen” em que investigavam as frustrações e ambições de cada participante, para ajudá-los a construir suas próprias drag queens. Após a concepção do figurino e maquiagem, o processo terminava com uma performance para todos.

Já em 2023 apresentou outro reality, o “Caravana das Drags” ao lado de Xuxa Meneghel. O programa trouxe dez drag queens de todo o Brasil para competir pelo título de “Drag Suprema” enquanto viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus decorado. O reality tem uma temporada e está disponível do Prime Video.

Em seu Instagram, Ikaro fez uma homenagem aos noivos Douglas e Gabriel e publicou um vídeo do casamento que celebrou.