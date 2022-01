Rafa Brites mostra cicatriz da cesárea e faz desabafo: ‘Parece que está rasgando’

Apresentadora disse que estava se acostumando com a cicatriz, mas tudo mudou quando ela descobriu que está grávida novamente

Reprodução/Instagram/rafabrites/03.01.2022 Rafa Brites disse que se sente incomodada com a cicatriz da sua cesárea



A apresentadora Rafa Brites postou uma foto em que mostra a cicatriz que ficou em seu corpo após passar por uma cesárea. “A minha cicatriz já representou muitas coisas para mim, algumas já superei, como, por exemplo, não ter tido o tão sonhado parto ‘normal’. Depois veio uma questão estética… nos momentos íntimos principalmente, isso me chateava porque ela é bem grande, dura, alta e vermelha e, na nossa sociedade da perfeição, elas não são bem-vindas. Então fiz todos os tratamentos existentes, corticoide, laser, refiz ela e fiz betaterapia… mas nada adiantou”, contou em uma publicação feita no Instagram.

A influenciadora digital, que já é mãe de Rocco, de 4 anos, está esperando o segundo filho com o apresentador Felipe Andreoli. Ela contou que quando descobriu a nova gravidez já tinha se acostumado com a cicatriz e com a dor que sentia na região quando, por exemplo, ia colocar uma calça jeans. “Estava tudo suportável, até que engravidei outra vez. Pensem em uma sensação que repuxa, quanto mais a barriga cresce mais parece que está rasgando… por ser dura, acho que as fibras esticam e isso tem me incomodado bastante ultimamente. Como todas as manchas, pintas, seios, ficam mais escuros na gravidez, ela ficou também, quase roxa. Ultimamente, nem falo mais para o Rocco que ele saiu por ali porque ele fica assustado (risos).” No fim da publicação, Rafa disse que as mulheres falam pouco sobre esse assunto e que queria ouvir mais relatos e também receber dicas de como lidar com isso.