Assistente que entregou arma carregada a Alec Baldwin quebra o silêncio: ‘Chocado e triste’

Dave Halls não entrou em detalhes sobre o ocorrido ou comentou a acusação de que teria verificado o revólver entregue ao ator

Reprodução/IMDb Incidente aconteceu no último dia 21 durante as gravações do filme 'Rush' no Novo México



O diretor assistente do filme “Rust”, Dave Halls, quebrou o silêncio sobre o incidente que acabou resultando na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, durante as gravações do longa. Halls é o principal suspeito de não ter verificado a arma entregue ao ator Alec Baldwin antes da cena na qual o tiro fatal foi disparado. Em comunicado divulgado pelo New York Post nesta segunda-feira, 1º, o diretor-adjunto afirmou estar se sentindo “chocado” e “triste” com a morte da colega de produção, mas não entrou em detalhes sobre o ocorrido ou comentou a acusação de que teria sido o responsável pela entrega da “arma quente” a Baldwin.

Na nota, Dave Halls conclamou a indústria do cinema a “reavaliar seus valores e práticas” depois do incidente. “Halyna Hutchins não foi apenas uma das pessoas mais talentosas com quem trabalhei, mas também uma amiga. Estou chocado e triste com a morte dela”, confessou. “Espero que esta tragédia leve a indústria a reavaliar seus valores e práticas para garantir que ninguém seja prejudicado durante o processo criativo novamente”, pediu o diretor assistente. “Estou maravilhado com o amor e o apoio. Meus pensamentos estão com todos os que conheceram e amaram Halyna”, finalizou Halls.