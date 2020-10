Rafael Portugal surpreende os fãs com novo visual ‘galã’

Humorista apareceu com os cachos alisados e de barba, mas ameaçou tirar tudo por não curtir o resultado

Rafael Portugal apareceu com um novo visual na terça-feira (20) e surpreendeu os fãs. De barba e cabelo alisado, o humorista do Porta dos Fundos postou uma imagem do look repaginado no Instagram. “Deixei a barba crescer e fiz uma massagem no cabelo. Amanhã eu vou raspar e deixar voltar os cachos”, escreveu na legenda. Apesar de ganhar inúmeros elogios nos comentários, em vídeo postado na quarta (21) ele disse que não gostou da aparência e ameaçou novamente raspar tudo.

“Queria agradecer o carinho de você com a foto, fiquei feliz de verdade com a mudança que fiz, mas pra mim já deu, a verdade é que não suportei. Quando vi que a foto já estava em todos os veículos fiquei bem assustado”, disse. O vídeo foi gravado em parceria com o ex-BBB Gui Napolitano. Em tom de brincadeira, o amigo aconselhou o humorista a manter o visual para conseguir novas oportunidades de emprego na televisão. Nos comentários, os fãs logo especularam se tudo não passa de uma ação publicitária entre os dois, o que não foi confirmado até o momento.